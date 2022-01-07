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Алан Патрик: В 2022 году Шахтер будет еще сильные

Премьер-лига
(1 голосов)

Хавбек рассказал о своем красивом голе и об отпуске в Бразилии

Алан Патрик: В 2022 году Шахтер будет еще сильные

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Алан Патрик рассказал об отдыхе, а также поблагодарил болельщиков, которые признали его гол лучшим в 2021 году.

– Алан, твой гол признан лучшим в 2021 году. Что это значит для тебя?

– Очень рад такому результату! Было много важных и красивых голов в прошлом году, но, если наши болельщики выбрали именно мой, значит, он действительно лучший. Самое главное, этот гол принес нам победу в Суперкубке и подарил очередной титул.

– На твой взгляд, удар действительно был идеальным?

– После того как посмотрел видео гола, могу сказать, он и правда хорош.

– Что скажешь болельщикам "Шахтера"?

– Хочу поблагодарить всех фанатов за поддержку и каждого, кто проголосовал за мой гол. В 2022 году мы будем еще сильные, чтобы как можно чаще радовать наших болельщиков.

– Как проводишь отпуск?

– Все время был в Сантусе. Очень люблю этот пляжный городок, где живет моя семья. Радуюсь тому, что рядом родные и друзья. Мы хорошо отдохнули, устраивали вечеринки, барбекю, играли в разные игры, иногда в футбол. Это помогло мне восстановиться. Жду, когда настанет время вернуться к команде. Уверен, год подарит нам много победных эмоций.

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В статье: Алан Патрик Шахтер (Донецк)
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Источник:
ФК Шахтер

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Комментарии (3)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
07.01.2022 в 21:56
Новые вершины, новые достижения!!!
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0
-1
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alex.belogubko (одесса)
07.01.2022 в 21:53
пока Дзерби в ШД не чего хорошего не будет --он физрук а не тренер угробил ШД за несколько месяцев --терпите его дальше бабки на ветер
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+1
-1
fan sd
07.01.2022 в 22:08
следи за своим неугробленным черноморцем и не ной.без тебя разберутся убогий
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0
-1


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