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Алан Патрик: В 2022 году Шахтер будет еще сильные
Хавбек рассказал о своем красивом голе и об отпуске в Бразилии
Полузащитник "
– Алан, твой гол
– Очень рад такому результату! Было много важных и красивых голов в прошлом году, но, если наши болельщики выбрали именно мой, значит, он действительно лучший. Самое главное, этот гол принес нам победу в Суперкубке и подарил очередной титул.
– На твой взгляд, удар действительно был идеальным?
– После того как посмотрел видео гола, могу сказать, он и правда хорош.
– Что скажешь болельщикам "Шахтера"?
– Хочу поблагодарить всех фанатов за поддержку и каждого, кто проголосовал за мой гол. В 2022 году мы будем еще сильные, чтобы как можно чаще радовать наших болельщиков.
– Как проводишь отпуск?
– Все время был в Сантусе. Очень люблю этот пляжный городок, где живет моя семья. Радуюсь тому, что рядом родные и друзья. Мы хорошо отдохнули, устраивали вечеринки, барбекю, играли в разные игры, иногда в футбол. Это помогло мне восстановиться. Жду, когда настанет время вернуться к команде. Уверен, год подарит нам много победных эмоций.
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