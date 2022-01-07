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Заря бесплатно арендует Данченко у АЕКа, но будет платить ему зарплату

Премьер-лига
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Переговоры находятся на завершающей стадии

Заря бесплатно арендует Данченко у АЕКа, но будет платить ему зарплату

Новина українською

Стали известны некоторые подробности возможной аренды "Зарей" украинского защитника АЕКа Олега Данченко.

Как сообщает FootBoom, луганский клуб будет платить зарплату игроку, которая составляет 250 тысяч евро в год.

Однако за аренду футболиста греческому клубу луганчане ничего платить не будут.

Ожидается, что "Заря" арендует защитника на 18 месяцев с правом выкупа.

Сейчас переговоры находятся на завершающей стадии, АЕК и "Заря" обсуждают сумму возможного выкупа Данченко.

Напомним, Данченко перешел в "АЕК" в январе 2021 года. За это время он сыграл 11 матчей - без результативных действий. На протяжении своей карьеры он также выступал за "Черноморец", "Шахтер", а также российские "Анжи", "Енисей", "Уфу" и "Рубин".

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В статье: Заря (Луганск) АЕК (Афины) Олег Данченко
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Источник:
footboom

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