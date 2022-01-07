Заря бесплатно арендует Данченко у АЕКа, но будет платить ему зарплату

Стали известны некоторые подробности возможной аренды " Зарей " украинского защитника АЕКа Олега Данченко.

Как сообщает FootBoom, луганский клуб будет платить зарплату игроку, которая составляет 250 тысяч евро в год.

Однако за аренду футболиста греческому клубу луганчане ничего платить не будут.

Ожидается, что "Заря" арендует защитника на 18 месяцев с правом выкупа.

Сейчас переговоры находятся на завершающей стадии, АЕК и "Заря" обсуждают сумму возможного выкупа Данченко.

Напомним, Данченко перешел в "АЕК" в январе 2021 года. За это время он сыграл 11 матчей - без результативных действий. На протяжении своей карьеры он также выступал за "Черноморец", "Шахтер", а также российские "Анжи", "Енисей", "Уфу" и "Рубин".