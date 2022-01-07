  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Не Селезнев. Минай назвал лучшего игрока осенней части сезона
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Не Селезнев. Минай назвал лучшего игрока осенней части сезона

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Лучшим болельщики назвали Александра Петрусенко

Не Селезнев. Минай назвал лучшего игрока осенней части сезона

Фото: ФК Минай

Новина українською

"Минай" объявил итоги голосования болельщиков на звание лучшего игрока команды в осенней части сезона.

Победителем стал полузащитник Александр Петрусенко.

Напомним, что 23-летний Петрусенко провел 18 матчей в УПЛ, результативными действиями не отметился.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Минай Александр Петрусенко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
kukarekin (Одесса)
07.01.2022 в 23:13
А по зарплате лучший кормилец!
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...