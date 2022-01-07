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Не Селезнев. Минай назвал лучшего игрока осенней части сезона
Лучшим болельщики назвали Александра Петрусенко
Фото: ФК Минай
"Минай" объявил итоги голосования болельщиков на звание лучшего игрока команды в осенней части сезона.
Победителем стал полузащитник
Напомним, что 23-летний Петрусенко провел 18 матчей в УПЛ, результативными действиями не отметился.
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Комментарии (1)
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kukarekin (Одесса)
07.01.2022 в 23:13
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