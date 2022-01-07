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Кравченко: Поработать под руководством Григорчука - для меня это будет новый вызов
Хавбек надеется, что у него все сложится удачно
Фото: ФК Черноморец
Полузащитник "
"Прежде всего, необходимо уточнить, что раньше наши пути с новым главным тренером "Черноморца" Романом Григорчуком не пересекались. Поэтому интересно будет поработать под руководством этого специалиста, добившегося успеха в чемпионатах сразу нескольких стран.
Что мне известно о кадровых изменениях в "Черноморце"? Пока новости узнаю из Интернета. Конкретика появится после того, как команда соберется после отпуска. Для меня это новый вызов. Надеюсь, все сложится удачно", — сказал Кравченко.
Напомним, что на зимнюю паузу "Черноморец" ушел, занимая 14-е место в турнирной таблице УПЛ.
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