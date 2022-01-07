Кравченко: Поработать под руководством Григорчука - для меня это будет новый вызов

Полузащитник " Черноморца " Сергей Кравченко прокомментировал назначение главным тренером команды Романа Григорчука, а также поделился ожиданиями от весенней части сезона.

"Прежде всего, необходимо уточнить, что раньше наши пути с новым главным тренером "Черноморца" Романом Григорчуком не пересекались. Поэтому интересно будет поработать под руководством этого специалиста, добившегося успеха в чемпионатах сразу нескольких стран.

Что мне известно о кадровых изменениях в "Черноморце"? Пока новости узнаю из Интернета. Конкретика появится после того, как команда соберется после отпуска. Для меня это новый вызов. Надеюсь, все сложится удачно", — сказал Кравченко.