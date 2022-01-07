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Кравченко: Поработать под руководством Григорчука - для меня это будет новый вызов

Премьер-лига
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Хавбек надеется, что у него все сложится удачно

Кравченко: Поработать под руководством Григорчука - для меня это будет новый вызов

Фото: ФК Черноморец

Новина українською

Полузащитник "Черноморца" Сергей Кравченко прокомментировал назначение главным тренером команды Романа Григорчука, а также поделился ожиданиями от весенней части сезона.

"Прежде всего, необходимо уточнить, что раньше наши пути с новым главным тренером "Черноморца" Романом Григорчуком не пересекались. Поэтому интересно будет поработать под руководством этого специалиста, добившегося успеха в чемпионатах сразу нескольких стран.

Что мне известно о кадровых изменениях в "Черноморце"? Пока новости узнаю из Интернета. Конкретика появится после того, как команда соберется после отпуска. Для меня это новый вызов. Надеюсь, все сложится удачно", — сказал Кравченко.

Напомним, что на зимнюю паузу "Черноморец" ушел, занимая 14-е место в турнирной таблице УПЛ.

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В статье: Сергей Кравченко Черноморец (Одесса)
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Комментарии (1)
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jnp49 (ОДЕССА)
07.01.2022 в 23:29
Честно говоря РАДУЕТ, что Сергей по-прежнему игрок ЧЕРНОМОРЦА! Такими футболистами с его-то опытом разбрасываться явно не стоит. Наверняка Григорчук найдёт подход к этому с позволения сказать ветерану, который реально может принести пользу новой одесской команде...
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