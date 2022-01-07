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СМИ: Авагимян подписал контракт с Александрией

Премьер-лига
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Все к этому шло

СМИ: Авагимян подписал контракт с Александрией

chernomorets.odessa.ua

Новина українською

Вингер Артур Авагимян, который недавно покинул одесский "Черноморец", уже подписал контракт с "Александрией", сообщает FootBoom.

Точные сроки соглашения между сторонами пока остаются неизвестными.

Отмечается, что хавбек присоеденится к "горожанам", когда команда выйдет из отпуска.

24-летний Авагимян защищал цвета "моряков" с января 2020 года. В нынешнем сезоне он сыграл 18 матчей за "Черноморец" во всех турнирах, где забил 5 голов и выполнил две результативные передачи.

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В статье: Черноморец (Одесса) ФК Александрия Артур Авагимян
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Источник:
footboom

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Комментарии (1)
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Savage0059 (Kyiv)
07.01.2022 в 23:37
Единственный толковый игрок ЧО среди динамовского детсада.
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