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СМИ: Авагимян подписал контракт с Александрией
Все к этому шло
chernomorets.odessa.ua
Вингер Артур Авагимян, который недавно покинул одесский "Черноморец", уже подписал контракт с "
Точные сроки соглашения между сторонами пока остаются неизвестными.
Отмечается, что хавбек присоеденится к "горожанам", когда команда выйдет из отпуска.
24-летний Авагимян защищал цвета "моряков" с января 2020 года. В нынешнем сезоне он сыграл 18 матчей за "Черноморец" во всех турнирах, где забил 5 голов и выполнил две результативные передачи.
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