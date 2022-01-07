СМИ: Авагимян подписал контракт с Александрией

Вингер Артур Авагимян, который недавно покинул одесский "Черноморец", уже подписал контракт с " Александрией ", сообщает FootBoom.

Точные сроки соглашения между сторонами пока остаются неизвестными.

Отмечается, что хавбек присоеденится к "горожанам", когда команда выйдет из отпуска.

24-летний Авагимян защищал цвета "моряков" с января 2020 года. В нынешнем сезоне он сыграл 18 матчей за "Черноморец" во всех турнирах, где забил 5 голов и выполнил две результативные передачи.