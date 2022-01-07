Аренда с правом выкупа. СМИ назвали сумму, которая Сампдория готова предложить за Супрягу

Как уже сообщалось ранее, итальянские СМИ пишут о том, что "Сампдория" вернулась к идее подписания форварда "Динамо" Владислава Супряги .

Речь на это раз идет об аренде с правом выкупа, и издание Sampnews24 несколько пролила свет на позицию генуэзского клуба.

По данным источника, "Сампдория" готова предложить за аренду игрока 1 млн евро. Также в договоре будет прописана сумму выкупа игрока в размере 8 млн евро.

Отмечается, что клубы в ближайшее время готовы обсудить данные финансовые условия трансфера.

Напомним, летом 2021 года Супряга был близок к переходу в "Сампдорию", однако трансфер сорвался в последний момент. В нынешнем сезоне Владислав отыграл 6 матчей за "Динамо", результативными действиями не отмечался.