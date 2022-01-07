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Аренда с правом выкупа. СМИ назвали сумму, которая Сампдория готова предложить за Супрягу

Премьер-лига
(1 голосов)

Клубы готовы обсудить финансовые условия возможного трансфера

Аренда с правом выкупа. СМИ назвали сумму, которая Сампдория готова предложить за Супрягу

Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya

Новина українською

Как уже сообщалось ранее, итальянские СМИ пишут о том, что "Сампдория" вернулась к идее подписания форварда "Динамо" Владислава Супряги.

Речь на это раз идет об аренде с правом выкупа, и издание Sampnews24 несколько пролила свет на позицию генуэзского клуба.

По данным источника, "Сампдория" готова предложить за аренду игрока 1 млн евро. Также в договоре будет прописана сумму выкупа игрока в размере 8 млн евро.

Отмечается, что клубы в ближайшее время готовы обсудить данные финансовые условия трансфера.

Напомним, летом 2021 года Супряга был близок к переходу в "Сампдорию", однако трансфер сорвался в последний момент. В нынешнем сезоне Владислав отыграл 6 матчей за "Динамо", результативными действиями не отмечался.

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В статье: Динамо (Киев) Сампдория (Генуя) Владислав Супряга
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Источник:
Sampnews24

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Комментарии (3)
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Artemanat (Кривой Рог)
08.01.2022 в 00:47
9 лямов за это Дно,тут даже нехер переговоры начинать,сразу поехал и всё!
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Будєм разбіратся (Київ)
08.01.2022 в 00:25
Мабуть Суркіс на Різдво дуже запекло молився
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download1 (huyersk)
08.01.2022 в 00:06
хочеться вірити
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