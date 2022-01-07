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Аренда с правом выкупа. СМИ назвали сумму, которую Сампдория готова предложить за Супрягу
Клубы готовы обсудить финансовые условия возможного трансфера
Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya
Как уже сообщалось ранее, итальянские СМИ пишут о том, что
Речь на это раз идет об аренде с правом выкупа, и издание Sampnews24 несколько пролила свет на позицию генуэзского клуба.
По данным источника, "Сампдория" готова предложить за аренду игрока 1 млн евро. Также в договоре будет прописана сумму выкупа игрока в размере 8 млн евро.
Отмечается, что клубы в ближайшее время готовы обсудить данные финансовые условия трансфера.
Напомним, летом 2021 года Супряга был близок к переходу в "Сампдорию", однако трансфер сорвался в последний момент. В нынешнем сезоне Владислав отыграл 6 матчей за "Динамо", результативными действиями не отмечался.
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