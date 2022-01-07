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Аренда с правом выкупа. СМИ назвали сумму, которую Сампдория готова предложить за Супрягу

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Клубы готовы обсудить финансовые условия возможного трансфера

Аренда с правом выкупа. СМИ назвали сумму, которую Сампдория готова предложить за Супрягу

Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya

Новина українською

Как уже сообщалось ранее, итальянские СМИ пишут о том, что "Сампдория" вернулась к идее подписания форварда "Динамо" Владислава Супряги.

Речь на это раз идет об аренде с правом выкупа, и издание Sampnews24 несколько пролила свет на позицию генуэзского клуба.

По данным источника, "Сампдория" готова предложить за аренду игрока 1 млн евро. Также в договоре будет прописана сумму выкупа игрока в размере 8 млн евро.

Отмечается, что клубы в ближайшее время готовы обсудить данные финансовые условия трансфера.

Напомним, летом 2021 года Супряга был близок к переходу в "Сампдорию", однако трансфер сорвался в последний момент. В нынешнем сезоне Владислав отыграл 6 матчей за "Динамо", результативными действиями не отмечался.

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В статье: Динамо (Киев) Сампдория (Генуя) Владислав Супряга
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Источник:
Sampnews24

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Комментарии (11)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
08.01.2022 в 10:18
)))))
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0
0
Hanter44 (Baburka)
08.01.2022 в 10:06
И эти все деньги Суркис готов выплатить Сампдории только за то,чтобы Супрягу взяли во временное пользование? Широкая натура!
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+1
0
Hanter44 (Baburka)
08.01.2022 в 10:01
Ути-ути-ути! Летят утки стаями,Да все вперед хвостами
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+2
0
SoLoMoN1607 (N .K)
08.01.2022 в 08:49
Если это так то Супряга должен лететь даже в багажном отделении
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+1
0
avatar
ascent (Луксор)
08.01.2022 в 08:26
Сумма подъёмная, если Суркис заплатит, то все может быть, ещё бы для верности двух баранов...
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+2
0
storm_ua (Николаев)
08.01.2022 в 07:51
Супряга если и после этого ты останешся в дырке, то я не знаю...можешь паковать чумуданы в арендуполь...с цыганом другого пути не будет
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0
-2
Savage0059 (Kyiv)
08.01.2022 в 02:45
Две бутылки недорогого пива, булочка с маком, и дорога в Геную за его счёт - вот и вся цена Супряги на данный момент.
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+3
0
Artemanat (Кривой Рог)
08.01.2022 в 00:47
9 лямов за это Дно,тут даже нехер переговоры начинать,сразу поехал и всё!
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+6
0
Будєм разбіратся (Київ)
08.01.2022 в 00:25
Мабуть Суркіс на Різдво дуже запекло молився
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+5
0
Savage0059 (Kyiv)
08.01.2022 в 09:58
Суркис? На Рождество? Вы религии не путаете?
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0
0
download1 (huyersk)
08.01.2022 в 00:06
хочеться вірити
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+1
0


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