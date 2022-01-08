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СМИ: Григорчук хочет оставить в Черноморце 7-8 игроков Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Снова в аренду

СМИ: Григорчук хочет оставить в Черноморце 7-8 игроков Динамо

instagram.com/chernomoretsfc

Новина українською

Новый главный тренер "Черноморца" Роман Григорчук продолжает комплектацию команды.

При этом, как сообщает Meta-ratings, коуч заинтересован, чтобы кроме Георгия Цитаишвили, который продолжит выступать за "моряков", в Одессе до конца сезона осталось еще 6–7 арендованных у "Динамо" футболистов. Фамилии претендентов пока что остаются неизвестными.

Сейчас клубы ведут переговоры.

Напомним, что в осенней части сезона за "Черноморец" выступало 16 футболистов, права на которых принадлежат "Динамо".

В первой части сезона за "Черноморец" выступало 16 игроков, которых арендовали у "Динамо". Это Георгий Цитаишвили, Юрий Тлумак, Данил Скорко, Евгений Смирный, Даниил Сухоручко, Николай Михайленко, Мохаммед Кадири, Ярослав Надольский, Вадим Мащенко, Денис Кузик, Владислав Кучерук, Евгений Исаенко, Владислав Ванат, Роман Вантух, Кристиан Биловар и Богдан Билошевский.

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В статье: Роман Григорчук Черноморец (Одесса) Георгий Цитаишвили
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Источник:
Meta Ratings

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