Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Григорчук хочет оставить в Черноморце 7-8 игроков Динамо
Снова в аренду
instagram.com/chernomoretsfc
Новый главный тренер "
При этом, как сообщает Meta-ratings, коуч заинтересован, чтобы кроме Георгия Цитаишвили, который продолжит выступать за "моряков", в Одессе до конца сезона осталось еще 6–7 арендованных у "Динамо" футболистов. Фамилии претендентов пока что остаются неизвестными.
Сейчас клубы ведут переговоры.
Напомним, что в осенней части сезона за "Черноморец" выступало 16 футболистов, права на которых принадлежат "Динамо".
В первой части сезона за "Черноморец" выступало 16 игроков, которых арендовали у "Динамо". Это Георгий Цитаишвили, Юрий Тлумак, Данил Скорко, Евгений Смирный, Даниил Сухоручко, Николай Михайленко, Мохаммед Кадири, Ярослав Надольский, Вадим Мащенко, Денис Кузик, Владислав Кучерук, Евгений Исаенко, Владислав Ванат, Роман Вантух, Кристиан Биловар и Богдан Билошевский.
Популярное сейчас
- Альянс объединится с клубом Второй лиги, перестройка в Полесье. Чем жила Первая лига в декабре
- Черноморец может расстаться с арендованным динамовцем - СМИ
- Моуриньо – после поражения Милану: Я счастлив, что отказался от работы в этом клубе
- 15 миллионов за очередного вингера. Кто такой Давид Нерес и зачем он Шахтеру
- Андрей Лунин и его прекрасная жена официально объявили о скором пополнении в семье. ФОТО
- Сплошная романтика. Как Лео Месси отдыхает на рождественских каникулах. ВИДЕО