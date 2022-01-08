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Колос может пригласить молодого игрока сборной Эстонии с украинскими корнями

Премьер-лига
(1 голосов)

Клуб продолжает искать новичков

Колос может пригласить молодого игрока сборной Эстонии с украинскими корнями

Getty Images

Новина українською

"Колос" из Ковалевки может пригласить 22-летнего полузащитника "Флоры" и сборной Эстонии Владислава Крейду. Клуб собирается подписать футболиста на правах аренды с последующим правом выкупа. Он выступает на позиции опорного и центрального полузащитника.

Игрок уже три года выступает за национальную сборную Эстонии, несмотря на молодой возраст. Он характеризуется как неуступчивый и агрессивный на поле. Именно эти качества привлекли внимание "Колоса".

В данный момент Крейда выступает за "Флору", но ранее имел опыт игры в шведском "Хельсинборге". Также известно, что Владислав имеет украинские корни.

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В статье: Колос (Ковалевка) Национальная сборная Эстонии Флора (Таллинн)
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Источник:
meta-ratings.com.ua

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Комментарии (1)
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Ракицкий (Питер)
08.01.2022 в 12:44
Ни о чём.Если брать то топ-игрока,а таких и своих хватает.
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