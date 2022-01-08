Герой футбольного дня. Артур Авагимян

Это раньше была жирная заметная граница между Первой лигой и УПЛ. В настоящее время выделяются два небожителя элиты, а остальные представители высшего украинского дивизиона могут запросто найти усиление в низших по классу лигах. Есть пример Александра Демченко, выстрелившего в "Александрии", не имея опыта игры в УПЛ. Есть пример Кушниренко, не бесславно выступающего за "Ворсклу". А если погрузиться еще глубже, то будут примеры Антюха, Калюжного, Вишневского.

Поэтому малое количество элитарного опыта у Артура Авагимяна смущать не должно. Тем более, он не абсолютный дебютант УПЛ. Ранее он играл в элите в составе "Мариуполя" и "Арсенала", хотя имя себе сделал в "Черноморце" именно в Первой лиге. Сезон 2020/21 был очень удачным для 24-летнего полузащитника, не терялся он и в составе повысившегося в классе "Черноморца".

Артур Авагимян - номер 10 / фото - Александр Приходько, UA-Футбол

Переход в "Александрию" – это шаг вперед. Под руководством Юрия Гуры строится интересный проект, где нет ярких звезд, но есть немало талантливых футболистов. Кроме Авагимяна, в "Александрии" ожидают еще пять-шесть зимних новичков, что также не должно пугать. Летом прошлого года тренер вообще собрал почти полностью новую команду и выстрелил с ней в первом круге УПЛ. Нынешнее обновление – это продолжение процесса роста.

Авагимян в первой части чемпионата забил за "Черноморец" пять голов. По этому компоненту он даже превзошел ожидания, ведь суммарный показатель xG составляет 3,5. Вингер не отдал ни одной результативной передачи в сезоне, зато имеет в активе сразу двадцать ключевых пасов (передачи, обострявшие игру команды с продвижением вперед). Также бросается в глаза высокий показатель заработанных на себе фолов – 41. Логично, что и обводок у Авагимяна немало – 68 попыток, из которых 75 процентов завершились успехом.

Это игрок с сильными качествами, но и не без слабых. Как для вингера 40-процентная точность навесов – плохой показатель. Как и плохим показателем являются 124 потери мяча. Бывали поединки, в которых Авагимян терял снаряд по одиннадцать, тринадцать, девять раз (в том числе и на собственной половине поля) за девяносто минут. Это те компоненты, которые обязательно нужно улучшать для качественного индивидуального роста.

А умение вести борьбу в воздухе, умение хорошо бить головой, умение играть под прессингом, а также распоряжаться мячом не рабочей ногой вообще нужно начинать развивать с нуля. Дриблинг, подачи со стандартов и плеймейкерские функции – вот что в профиле Авагимяна развито лучше всего. Но до сбалансированности еще далековато.

Игровые характеристики Артура Авагимяна / скриншот - InStat

Если сравнивать нынешнюю игру этого футболиста с его выступлениями в элите в составе "Мариуполя" и "Арсенала" (2017-2019 годы), то заметен рост. Но заметно также, что Авагимян может лучше. То, сумеет ли он раскрыть свой потенциал в "Александрии", и будет главным критерием при оценке этого трансфера.