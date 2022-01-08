Судаков: Если никто в команде не будет против, то сменил бы номер на 11

Молодой полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков дал комментарий после возвращения из отдыха:

– Встретил Новый год с семьей дома, в Киеве.

– Главный тренер желал вам хорошо восстановиться и набраться сил. Вы полетели в отпуск в Доминикану. Как раз то, что нужно, чтобы перезарядиться?

– Думаю, да. Чуть отошли от матчей, тренировок, набрались сил. Было время соскучиться по футболу. Считаю, месяца отпуска вполне достаточно. А сейчас уже находимся в Украине.

– Что запомнилось в Доминикане?

– В принципе, все понравилось – океан, отличная атмосфера, отдых с семьей. Больше на песочке, иногда играли в волейбол или теннис.

– Перейдем к более личной теме. Ты сделал предложение своей девушке, вы с Лизой ждете ребенка. Как все это меняет тебя? Насколько добавляет ответственности?

– Я к этому готов. Мы вместе уже третий год. Действительно, появилось больше ответственности, становлюсь более семейным и серьезным.

– В связи с положением Лизы программа отпуска как-то корректировалась к минимуму перемещений?

– Конечно. Мы слетали в Доминикану, а больше фактически никуда не выезжали. Лишние переезды или перелеты для нас уже закрыты.

– Скучаешь по команде, по футболу?

– Да, уже хочется вернуться к тренировочному процессу и играм, встретиться со всеми ребятами и пообщаться.

– В отпуске не виделся ни с кем из партнеров?

– В Доминикану летали с Артемом Бондаренко, были в одном отеле. А в Киеве уже виделся с Анатолием Трубиным, вместе играли в футбол.

– Твой профиль в инстаграме – sudakov_11. Возможно, в 2022 году сменишь игровой номер? Он как раз освободился.

– Это потому, что я еще в детстве играл под 11-м номером. Но если никто в команде не будет против, то сменил бы, – сказал Судаков.