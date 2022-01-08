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Григорчук пригласил в Черноморец двух голкиперов и защитника с опытом выступлений в УПЛ

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Одесситы понемногу собирают склад

Григорчук пригласил в Черноморец двух голкиперов и защитника с опытом выступлений в УПЛ

Новина українською

Одесский "Черноморец" продолжает готовить команду к сезону. Кроме арендованных игроков, коллектив пополнят и футболисты с полноценными контрактами. FootBoom сообщает, что уже есть три таких кандидата.

Среди них два голкипера: Евгений Паст и Владимир Крынский. Первый - сейчас находится на контракте с "Днепр-1", но последний раз выходил на поле еще в августе. Второй – первую половину сезона провел в “Волыни” в статусе резервного вратаря.

Также возможно потенциальное усиление среди полевых игроков. Бывший футболист "Зари", "Александрии", братиславского "Слована", минского "Динамо" и до недавнего времени "Десны" Артем Сухоцкий тоже отправится с командой на тренировочный сбор в Турцию.

Уже по итогам этого сбора главный тренер Черноморца Роман Григорчук решит дальнейшую судьбу футболистов.

Напомним, что в Турцию команда отправится уже завтра, 9 января, и будет там до 27 января – это первый из двух запланированных зимних сборов "моряков".

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В статье: Роман Григорчук Евгений Паст Черноморец (Одесса) Артем Сухоцкий Владимир Крынский
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Источник:
FootBoom

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Комментарии (6)
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Ракицкий (Питер)
08.01.2022 в 21:34
Очень хорошие игроки для вылета в первую лигу.
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+1
-7
TIRAN (Донецк (Украина!))
08.01.2022 в 21:25
"Также возможно потенциальное усиление среди половых игроков." (с) красавцы!))))))))))
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+5
0
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alex.belogubko (одесса)
08.01.2022 в 21:16
Русин -Шкурин это 2 игрока которые не нужны ДК и Мирче --а для ЧО подошли бы в аренду
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+1
0
Kela (Одесса)
08.01.2022 в 21:32
зачем нам аренда? пусть идут на полноценные контракты
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0
0
vituynia (Черкассы)
08.01.2022 в 21:42
Шкурина разве что в субаренду, так-как он и так в аренде в Динамо, но в принципе,для Черноморца вполне подошёл бы. А Русин дно,зачем он вам нужен.
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+1
0
Savage0059 (Kyiv)
08.01.2022 в 22:51
Нет уж... Брали брёвна - сами пусть их и играют.
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+1
0


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