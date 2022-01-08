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Григорчук пригласил в Черноморец двух голкиперов и защитника с опытом выступлений в УПЛ
Одесситы понемногу собирают склад
Одесский "Черноморец" продолжает готовить команду к сезону. Кроме
Среди них два голкипера: Евгений Паст и Владимир Крынский. Первый - сейчас находится на контракте с "Днепр-1", но последний раз выходил на поле еще в августе. Второй – первую половину сезона провел в “Волыни” в статусе резервного вратаря.
Также возможно потенциальное усиление среди полевых игроков. Бывший футболист "Зари", "Александрии", братиславского "Слована", минского "Динамо" и до недавнего времени "Десны" Артем Сухоцкий тоже отправится с командой на тренировочный сбор в Турцию.
Уже по итогам этого сбора главный тренер Черноморца Роман Григорчук решит дальнейшую судьбу футболистов.
Напомним, что в Турцию команда отправится уже завтра, 9 января, и будет там до 27 января – это первый из двух запланированных зимних сборов "моряков".
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