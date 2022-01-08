  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Источник: Черноморец подписал бывшего капитана Динамо
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Источник: Черноморец подписал бывшего капитана Динамо

Премьер-лига
(2 голосов)

Одесситам нужен опыт в защите

Источник: Черноморец подписал бывшего капитана Динамо

Новина українською

Украинский защитник Николай Морозюк стал игроком одесского "Черноморца". Об этом сообщает телеграм-канал "Динамо Киев Inside".

Соглашение подписано на 1,5 года.

Последним клубом 33-летнего игрока был "Ризеспор". За турецкий клуб Морозюк провел 56 матчей и покинул команду прошлим летом.

Николай - воспитанник киевского "Динамо", в составе которого становился чемпионом Украины.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Николай Морозюк Черноморец (Одесса)
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (9)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Romb_DK (Київ)
08.01.2022 в 23:24
ну про капітанство в Динамо це просто сюр. Микола провів навіть за Різеспор більше ніж за Динамо. А кілька матчів капітаном восени 2017 р. - ну так вирішив Хацкевич, Микола дійсно врятував євросезон для Динамо забивши Морієнсе. І на сухих поля виглядав ледь не найкращим в складі Динамо. Але новина подана некоректно: Колотов і Шовковський це дійсно справжні Капітани. А Микола так, просто епізод.
Ответить
0
0
avatar
Просто Квашин (Харьков)
08.01.2022 в 23:14
ВНИМАНИЕЕ !!! На сайте гадит ...олексин... человек с гомосексуальными наклонностями, колаборант, беженец с пригорода Горловки , мнящий себя попочленцем и малоросом ...он ненавидит Украину и все, что с ней связано..... Целыми днями изголяется и унижает украинцев и изголяется над украинским языком, используя несколько десятков ников ( Родитель трамвая, Олексин(Н.), ZNAK_PONOSA, ТолькоДНЕПР (Днепр), Соколов (Никополь),kotіgorok (Чернiгiв), Ракхитский (Пид.е.р), Счетчик шманцев (Полтава)) пропагандирует "руSSкий мир" и гадит на символы и людей, которыми гордится наш народ и наша страна...
Ответить
+1
0
avatar
Динамо-машина (Киев)
08.01.2022 в 23:09
Куколд возвращается)))
Ответить
+2
0
ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
08.01.2022 в 23:09
Та що ж це робиться, знову динамівець. Билися фани, билися... як пороблено.А якщо серйозно, то не знаю, навіщо їм цей підстаркуватий гном. І ніколи не міг зрозуміти, навіщо з нього вперто ліплять захисника? Він же нулячий на цій позиції, його навіть не обігрують, а просто повз пробігають. Він фізично не може нічого вдіяти з його антропометричними параметрами, часто виглядає як юніор проти дорослих.
Ответить
+1
0
avatar
Ракицкий (Питер)
08.01.2022 в 22:54
вот это реально ДНО
Ответить
+1
-6
Savage0059 (Kyiv)
08.01.2022 в 22:56
Почему? Кадири, Дубко... Не дно? На уровне Кадири Коля - Швайнштайгер!
Ответить
+1
-2
avatar
Просто Квашин (Харьков)
08.01.2022 в 23:12
олексин.... дно - это то, чем ты на Окружной с дальнебоями занимаешся...
Ответить
+2
0
Savage0059 (Kyiv)
08.01.2022 в 22:54
С супругой? Она вроде ж "в комплекте" идёт!
Ответить
+4
-1
avatar
Динамо-машина (Киев)
08.01.2022 в 23:11
В Одессе своих шмар хватает) Хотя думаю эта Госпожа приедет со своим Рабом)
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...