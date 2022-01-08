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Источник: Черноморец подписал бывшего капитана Динамо
Одесситам нужен опыт в защите
Украинский защитник Николай Морозюк стал игроком одесского "Черноморца". Об этом сообщает телеграм-канал "Динамо Киев Inside".
Соглашение подписано на 1,5 года.
Последним клубом 33-летнего игрока был "Ризеспор". За турецкий клуб Морозюк провел 56 матчей и покинул команду прошлим летом.
Николай - воспитанник киевского "Динамо", в составе которого становился чемпионом Украины.
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Комментарии (9)
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Romb_DK (Київ)
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Просто Квашин (Харьков)
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ZXCVBNM (Місто на Дніпрі)
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Savage0059 (Kyiv)
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Динамо-машина (Киев)
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