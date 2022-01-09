Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Полесье объявил о сроке и варианте контракта Вакулы
Это не полноценный трансфер
instagram.com/fcpolissya
Несколько дней назад полузащитник донецкого "Шахтера" Владислав Вакула перешел в житомирское "Полесье". "Волки" сегодня, 9 января, добавили информацию об этом трансфере на своем официальном сайте.
Вингер проведет следующие полтора года в команде из Житомира на правах аренды. Он уже участвовал в нескольких тренировках с командой.
Отметим, что Вакула – уроженец Житомирской области. Его родным городом является Бердичев, находящийся в 40 километрах от областного центра.
Также добавим, что на профессиональном уровне Вакула не играл с сентября 2021 года. Первую часть сезона он провел в аренде в полтавской "Ворскле", но не смог закрепить за собой место в стартовом составе.
Это уже четвертая аренда Владислава из "Шахтера". Ранее он выступал на таких же правах в "Мариуполе", "Десне" и вышеупомянутой "Ворскле".
Популярное сейчас
- Дебют Миколенко, ничья Барселоны, пополнение Черноморца. Главные новости за 8 января
- Примера. Реал - Валенсия 4:1. Пенальти спорный, победа Мадрида - нет
- Бензема забил 300 голов за Реал. Только у троих игроков больше
- Источник: Черноморец подписал бывшего капитана Динамо
- Красотка дня. Девушка форварда Шахтера демонстрирует роскошную фигуру на Мальдивах. ФОТО
- Андрей Лунин и его прекрасная жена официально объявили о скором пополнении в семье. ФОТО