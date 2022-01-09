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Григорчук: Нас устроит любое место, которое позволит остаться в Премьер-лиге

Премьер-лига
(1 голосов)

Цель на текущий сезон уже поставлена

Григорчук: Нас устроит любое место, которое позволит остаться в Премьер-лиге

фото - ФК "Шахтер" Солигорск

Новина українською

Наставник "Черноморца" Роман Григорчук рассказал об игроках клуба и о задачах на сезон:

"Нас устроит любое место, но чем выше, тем лучше. Нас устроит место, которое позволит остаться в Премьер-лиге.

Что касается игроков – у нас нет единого подхода к формированию команды. У нас нет ни времени, ни особых возможностей. Все способы хороши, лишь бы сформировать команду, которая способна решать поставленную задачу.

Ряд игроков из "Динамо" едет с нами на сборы. Конкретные решения озвучим после них. Будет ряд игроков на просмотре, они будут на первом сборе, по ним будет принято решение после его окончания. Есть игроки, которые подписали контракты, но об этом позже объявят", – сказал Григорчук.

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В статье: Роман Григорчук Динамо (Киев) Черноморец (Одесса)
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Комментарии (1)
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alex.belogubko (одесса)
09.01.2022 в 14:11
обьявите список кто поехал на сборы --это что секрет
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