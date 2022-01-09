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Александрия попрощалась с двумя игроками
Главный тренер на них не рассчитывает
Офіційний сайт Олександрії/Автор невідомий
"Александрию" покинули два исполнителя: оборонец Бурама Фомба и правый полузащитник Игорь Кирюханцев. Об этом сообщает официальный сайт клуба.
Малийский защитник перешел в украинскую команду в июле прошлого года и провел за "Александрию" всего один матч. В его активе 80 минут в поединке Кубка Украины против "Металлиста-1925". Также он выступал в дубле, проведя шесть встреч.
Кирюханцев первую половину сезона провел в Александрии на правах аренды из донецкого Шахтера. За 11 матчей в составе "горожан" он отметился двумя голами и двумя ассистами. Он снова вернулся в расположение "горняков". Игорь еще связан контрактом с “Шахтером” до конца этого сезона.
Отметим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего Фомбу в 100 тысяч евро, в то время как 25-летнего Кирюханцева в 500 тысяч евро.
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