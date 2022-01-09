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Александрия попрощалась с двумя игроками

Премьер-лига
(1 голосов)

Главный тренер на них не рассчитывает

Александрия попрощалась с двумя игроками

Офіційний сайт Олександрії/Автор невідомий

Новина українською

"Александрию" покинули два исполнителя: оборонец Бурама Фомба и правый полузащитник Игорь Кирюханцев. Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Малийский защитник перешел в украинскую команду в июле прошлого года и провел за "Александрию" всего один матч. В его активе 80 минут в поединке Кубка Украины против "Металлиста-1925". Также он выступал в дубле, проведя шесть встреч.

Кирюханцев первую половину сезона провел в Александрии на правах аренды из донецкого Шахтера. За 11 матчей в составе "горожан" он отметился двумя голами и двумя ассистами. Он снова вернулся в расположение "горняков". Игорь еще связан контрактом с “Шахтером” до конца этого сезона.

Отметим, что аналитический портал Transfermarkt оценивает 22-летнего Фомбу в 100 тысяч евро, в то время как 25-летнего Кирюханцева в 500 тысяч евро.

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В статье: Александрия Игорь Кирюханцев Боурама Фомба
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Комментарии (1)
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Artemanat (Кривой Рог)
09.01.2022 в 16:19
От аренды отказаться и будет хорошо
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