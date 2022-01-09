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Компани лично хочет, чтобы Сайядманеш перешел в Андерлехт
Также есть интерес со стороны английского "Халла"
Фото: ФК Заря
Нападающий турецкого "Фенербахче" Аллахяр Сайядманеш прокомментировал интерес со стороны "Андерлехта".
"Венсан Компани поговорил с моим менеджером и со мной. Он хочет, чтобы я перешел в "Андерлехт". Переговоры между "Андерлехтом" и "Фенербахче" продолжаются.
"Халл Сити" тоже хочет заключить со мной контракт, но я предпочитаю работать с Компани", – рассказал Аллахьяр.
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Источник:Twitter Ekrem KONUR
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