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Компани лично хочет, чтобы Сайядманеш перешел в Андерлехт

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Также есть интерес со стороны английского "Халла"

Компани лично хочет, чтобы Сайядманеш перешел в Андерлехт

Фото: ФК Заря

Новина українською

Нападающий турецкого "Фенербахче" Аллахяр Сайядманеш прокомментировал интерес со стороны "Андерлехта".

"Венсан Компани поговорил с моим менеджером и со мной. Он хочет, чтобы я перешел в "Андерлехт". Переговоры между "Андерлехтом" и "Фенербахче" продолжаются.

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"Халл Сити" тоже хочет заключить со мной контракт, но я предпочитаю работать с Компани", – рассказал Аллахьяр.

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В статье: Венсан Компани Заря (Луганск) Фенербахче (Стамбул) Андерлехт (Брюссель) Аллахяр Саядманеш
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Источник:
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Комментарии (2)
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Рыжий из бункера (Сараево)
09.01.2022 в 17:19
Не знаю, куда смотрит Заря и Динамо. Отличное усиление, сильный, адаптированный под УПЛ игрок... И недорого. Жаль...
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+2
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ascent (Луксор)
09.01.2022 в 17:18
Все печально...
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