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Днепр-1 близок к подписанию экс-форварда Реала

Премьер-лига
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Прекрасный вариант для команды

Днепр-1 близок к подписанию экс-форварда Реала

Getty Images

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Экс-нападающий "Реала", "Севильи" и "Алькоркона" Марк Гуаль может продолжить свою карьеру в "Днепре-1" Клуб уже сделал заманчивое предложение 25-летнему испанцу и ждет решение футболиста.

Марк Гуаль является воспитанником "Эспаньола". Позже он выступал за "Сарагосу", "Жирону", в дублях "Севильи" и мадридского "Реала".

Форвард сейчас находится без клуба, так как его контракт с "Алькорконом" закончился 7 января текущего года. В команде Сегунды Гуаль отыграл полтора сезона, проведя 51 матч и забив шесть голов.

Также сообщается, что, помимо "Днепра-1", на форварда претендует "Висла" из Кракова. Клуб также ищет нападающего.

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В статье: Реал (Мадрид) Севилья Висла (Краков) Алькоркон СК Днепр-1
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Источник:
Tercer Equipo

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