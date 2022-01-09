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Днепр-1 близок к подписанию экс-форварда Реала
Прекрасный вариант для команды
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Экс-нападающий "Реала", "Севильи" и "Алькоркона" Марк Гуаль может продолжить свою карьеру в "Днепре-1" Клуб уже сделал заманчивое предложение 25-летнему испанцу и ждет решение футболиста.
Марк Гуаль является воспитанником "Эспаньола". Позже он выступал за "Сарагосу", "Жирону", в дублях "Севильи" и мадридского "Реала".
Форвард сейчас находится без клуба, так как его контракт с "Алькорконом" закончился 7 января текущего года. В команде Сегунды Гуаль отыграл полтора сезона, проведя 51 матч и забив шесть голов.
Также сообщается, что, помимо "Днепра-1", на форварда претендует "Висла" из Кракова. Клуб также ищет нападающего.
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