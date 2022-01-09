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Верес пополнится армянином Маргаряном и еще двумя легионерами
Усиление для клуба
ФК Арарат/Автор неизвестен
Уже 12-го января "Вереса" Юрия Вирта начнет подготовку к весенней части сезона. Сначала клуб будет тренироваться в Украине, а затем отправится на сбор в Турцию.
В ближайшие дни в команду из Ровно прибудет потенциальный новичок - защитник сборной Армении Жирайр Маргарян, который ранее выступал за "Арарат". Еще два легионера приедут на сбор уже в Турции. Тренерский штаб примет решение по ним после просмотра.
Кроме этого, на восстановительный сбор в Ровно прибудут вратарь Вадим Ющишин, полузащитник Александр Савошко и нападающий Николай Гайдучик, которые осенью играли на правах аренды за перволиговый "Ужгород".
Также стало известно, что "Верес" расторг контракт с вратарем Максимом Бабийчуком по обоюдному согласию.
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