Верес пополнится армянином Маргаряном и еще двумя легионерами

Уже 12-го января "Вереса" Юрия Вирта начнет подготовку к весенней части сезона. Сначала клуб будет тренироваться в Украине, а затем отправится на сбор в Турцию.

В ближайшие дни в команду из Ровно прибудет потенциальный новичок - защитник сборной Армении Жирайр Маргарян, который ранее выступал за "Арарат". Еще два легионера приедут на сбор уже в Турции. Тренерский штаб примет решение по ним после просмотра.

Кроме этого, на восстановительный сбор в Ровно прибудут вратарь Вадим Ющишин, полузащитник Александр Савошко и нападающий Николай Гайдучик, которые осенью играли на правах аренды за перволиговый "Ужгород".

Также стало известно, что "Верес" расторг контракт с вратарем Максимом Бабийчуком по обоюдному согласию.