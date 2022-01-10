У Десны снова проблемы. Команда теряет лидеров, а экс-игрок требует 400 тысяч 

Вспомните, не так давно у "Десны" было все хорошо. Коллектив Рябоконя радовал и удивлял, обыгрывал "Динамо" и доставлял проблемы "Шахтеру", впечатлял чередой побед и боролся за бронзу. В сезоне 2019/20 до медалей "северянам" не хватило нескольких очков, упущенных в последних турах, но в целом казалось, что украинский футбол получил нового стабильного претендента на борьбу за медали. Спустя полтора года от былой уверенности не осталось и малейшего следа. Давайте вместе восстановим хронологию событий и постараемся понять, что же случилось с интересным коллективом из северной части нашей страны.

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Андрей Тотовицкий, Филип Будковский, Владлен Юрченко, Леван Арвеладзе, Сергей Болбат. Это не столько список лучших футболистов "Десны", сколько перечень имен, которых "северяне" потеряли на старте 2021-го года. Сюда же можно добавить Владислава Калитвинцева, которого "Десна" по слухам пытается удержать в команде. Получится? Верится с трудом, скорее всего вингер трудоустроится в более стабильном коллективе. Итого, шесть классных игроков. Минус. Круто, не так ли? Каждый из них отыгрывал в "Десне" важную роль и потеря такого списка за неполные две недели января не может не вызывать вопросы.

Согласитесь, можно потерять одного, двух, даже трех, но чтобы упустить шесть ключевых футболистов, нужно серьезно стараться. Тем более, когда руководство знает, что до конца контракта каждого (кроме Калитвинцева) остается минимум времени. Летом "северяне" имели предложение как по Тотовицкому, так и по Будковскому, но решили их оставить. Зачем? Вероятно, подумали вы, чтобы додавить и удержать в команде, уговорив подписать новые сделки? Нет.

Почему нет? Такой вывод можно сделать из слов Будковского после сообщения на сайте клуба об уходе игрока. Прямая цитата форварда:

"Скажу откровенно, о том, что покинул "Десну", узнал из Интернета".

Кратко и понятно. Нельзя хотеть оставить футболиста, при этом делая сообщение о его уходе без его же ведома. Теперь же, по слухам, "Десна" не хочет отпускать Калитвинцева, контракт которого действителен еще полтора года. Вероятно, чтобы получить неустойку. Сам же Влад намерен сменить команду как свободный агент, уже имеет предложение извне, и, при надобности, готов идти по судам. Позицию обеих сторон понять можно, и, как нам кажется, компромисс будет найден. Суд с действующим футболистом "северян" нужен в последнюю очередь, хватает скандалов с бывшими.

"Десне" не в первый раз терять ключевых игроков в межсезонье. Вспомните лето 2021-го. Черниговчан покинуло сразу 13 игроков, большинство из которых - футболисты линии обороны. Экстренно были найдены замены, но ни в качестве, ни в количестве восполнить потери не удалось и близко. Не в обиду, но Селин, Цымбалюк, Ковтун и Завийский не могут конкурировать с Имерековым, Гитченко и Огирей. Теперь же придется искать замены Тотовицкому, Будковскому, Юрченко, имея при этом долги перед нынешними игроками. Катастрофическая ситуация, но подождите. Мы лишь дошли до середины столь печальной истории.

Константин Дима. Кто таков будет? Отвечаем. Это центральный защитник, который находился в "Десне" во второй части прошлого сезона. Знаете, сколько минут он отыграл за коллектив Рябоконя? Одну. И вот из-за румынского "одноминутника" черниговчане могут понести серьезное наказание. "Северяне" имеют перед ним задолженность, с которой Константин мириться не намерен. Не так давно пошли слухи, что дело закончится трансферным баном для "Десны" - в клубе это не опровергли и не подтвердили, заняв выжидательную позицию. Прошла неделя - и новые подробности. "Северяне" должны выплатить Дима более 400 тысяч долларов, иначе - беда. Пошли разговоры о понижении в классе и лишении профессионального статуса. Конечно, пока это переливания из пустого в порожнее, но звоночек тревожный. Ведь далеко не факт, что руководство клуба сможет выплатить данную сумму.

О том, что президент "Десны" Владимир Левин охладел к команде, говорилось уже давно. Он все опровергал, говоря о сплоченном коллективе и борьбе за еврокубки, но реальность пока диктует иные условия. У "северян" целый букет проблем, начиная от стадиона, который, судя по всему, будет реконструирован не раньше, чем человек сделает первый шаг на поверхности Марса, заканчивая долгами перед своими же игроками. Да, иногда ходят слухи, что деньги футболистам возвращаются, но заявления того же Юрченко и споры с Калитвинцевым говорят об обратном. Президент Левин может сколько угодно твердить, что в команде все здорово, но есть правда. Да, она может быть неудобной, но нужно её съесть. Ведь многие проблемы "северян" идут сверху, где руководство либо живет иллюзиями вчерашнего дня, либо просто пустило ситуацию на самотек. Оба варианта радовать не могут.

Вывод? Пока ничего хорошего в голову не лезет. Фанаты "Десны" могут озлобиться на автора, но нельзя не признать, что на протяжении года их клуб летит в бездну с запредельной скоростью. Черниговцы умудрились упустить еврокубки на финише прошлого сезона, этот проводят гораздо хуже, потеряли добрую кучу лидеров, а заменить их может быть банально некем. Но даже если представить, что никакого трансферного бана нет и не будет, Константина Дима не существует и платить ему не нужно, много ли игроков захотят оказаться в столь бурной и нестабильной команде? Ведь даже в постоянно критикуемой УПЛ, многим хочется найти хоть горстку гарантий и возможности для роста. "Десна" же сейчас этого дать не может.

В мае 2020-го футбольный клуб "Десна" отпраздновал свой 60-й день рождения. Хочется верить, что все у них наладится и украинский футбол не потеряет очередного долгожителя. Хотя повторимся, пока что предчувствия плохие. Очень.