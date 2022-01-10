Определился один из спарринг-партнеров Ворсклы на сборах

9 февраля "Ворскла" проведет контрольный матч с клубом ЛКС (Лодзь). На данный момент эта команда занимает 9-е место в 1 лиге Польши. Встреча пройдет в Манавгате.

"Ворскла" располагается на 5-й строчке в турнирной таблице УПЛ. 22 января команда Юрия Максимова улетит на сбор в Турцию, который будет разбит на две части, и только во второй, в феврале, она проведет четыре-пять контрольных матчей.

Возвращение в Полтаву запланировано на 18 февраля.