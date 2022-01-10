Премьер-лига
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Определился один из спарринг-партнеров Ворсклы на сборах
Полтавчане сыграют с польской командой
Фото: ФК Ворскла
9 февраля "Ворскла" проведет контрольный матч с клубом ЛКС (Лодзь). На данный момент эта команда занимает 9-е место в 1 лиге Польши. Встреча пройдет в Манавгате.
"Ворскла" располагается на 5-й строчке в турнирной таблице УПЛ. 22 января команда Юрия Максимова улетит на сбор в Турцию, который будет разбит на две части, и только во второй, в феврале, она проведет четыре-пять контрольных матчей.
Возвращение в Полтаву запланировано на 18 февраля.
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Источник:Meta-Ratings
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Комментарии (1)
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Мироненко (Полтава)
10.01.2022 в 08:31
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