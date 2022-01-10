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Определился один из спарринг-партнеров Ворсклы на сборах

Премьер-лига
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Полтавчане сыграют с польской командой

Определился один из спарринг-партнеров Ворсклы на сборах

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

9 февраля "Ворскла" проведет контрольный матч с клубом ЛКС (Лодзь). На данный момент эта команда занимает 9-е место в 1 лиге Польши. Встреча пройдет в Манавгате.

"Ворскла" располагается на 5-й строчке в турнирной таблице УПЛ. 22 января команда Юрия Максимова улетит на сбор в Турцию, который будет разбит на две части, и только во второй, в феврале, она проведет четыре-пять контрольных матчей.

Возвращение в Полтаву запланировано на 18 февраля.

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В статье: Ворскла (Полтава)
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Комментарии (1)
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Мироненко (Полтава)
10.01.2022 в 08:31
Все знайомо до болі: команда як завжди нехтує ТМ. Боїться травм. А зараз тим більше, коли у складі основи лише з натяжкою 13 гравців. Неймовірний рекорд УПЛ.
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