Судаков: Неважно, сколько тебе лет, Де Дзерби с каждого требует по максимуму

Полузащитник "Шахтера" Георгий Судаков поделился впечатлениями о работе под руководством Роберто Де Дзерби.

– Какое взаимопонимание сложилось с Роберто Де Дзерби? Как оценишь первую часть сезона в исполнении "Шахтера" и что самое основное для тебя и команды?

– Самое важное, что после первого круга мы лидируем в чемпионате с отрывом в два очка. Считаю, команда очень сильно прибавила в плане характера и атмосферы внутри. Да и во всех игровых компонентах, мне кажется, тоже. Лично я стал получать больше времени на поле и тоже чувствую, что во многом прибавил. Все благодаря Мистеру.

– Это тренеры, которые постоянно подсказывают, направляют и не оставляют один на один с какими-то вопросами?

– Всегда подсказывают. Подходят и спрашивают, если нужно в чем-то помочь – помогают. В тренировочном процессе всегда можно что-то узнать, после занятия – остаться, и с тобой будут работать еще.

– Основные требования к твоей позиции?

– Забивать и отдавать голевые передачи, открываться между линиями, разворачиваться, обострять игру.

– Де Дзерби требует и спрашивает не как с начинающего футболиста, а одинаково со всех?

– Конечно. Неважно, сколько тебе лет, с каждого требует по максимуму. Пятов это или Судаков, для всех одинаковые требования.

– Какие планы и личные цели на сборы, которые уже приближаются? Что в своей игре срочно хотел бы улучшить?

– В первую очередь стать основным футболистом, закрепиться и доказать тренеру, что я готов. Прибавить в реализации моментов: больше играть вперед, обострять, забивать и отдавать результативных передач.

– Судьба чемпионства сейчас только в ваших руках?

– Думаю, все зависит от нас. В этом году мы обязаны становиться чемпионами, - сказал Судаков в интервью клубной пресс-службе.