Сабо: Думаю, есть вина Луческу в том, что Супряга не заиграл в Динамо

Бывший главный тренер "Динамо" Йожеф Сабо поделился мыслями по поводу форварда Владислава Супряги в составе киевского клуба.

"Почему Супряга не может раскрыться в "Динамо"? Наверное, из-за недоверия. В свое время я и мой тренерский штаб поверили в юного Андрея Шевченко. Мы предоставили возможность реализовать свой талант. Не скажу, что он в каждом поединке отлично играл. Вовсе нет. Но мы продолжали ему доверять. Возможно, Супряге не доверяют в полной мере.

Луческу давал много шансов? Разве 15-20 минут, проведённых на поле, это шанс? Мирча Луческу выпускал Супрягу на поле, а он никакой. Его сразу сажали на скамейку запасных. Это его убивает. Думаю, есть вина Луческу в том, что Владислав не заиграл в "Динамо". Но для того, чтобы сделать более глубокий анализ, нужно находиться внутри команды. Нужно знать, в каком состоянии находится футболист, его скоростные данные, физика.