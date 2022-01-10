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Сабо: Думаю, есть вина Луческу в том, что Супряга не заиграл в Динамо
Экс-наставник киевлян - о перспективах молодого футболиста
Фото: Динамомания/ Автор - Olya Shcherbitskaya
Бывший главный тренер "Динамо" Йожеф Сабо поделился мыслями по поводу форварда Владислава Супряги в составе киевского клуба.
"Почему Супряга не может раскрыться в "Динамо"? Наверное, из-за недоверия. В свое время я и мой тренерский штаб поверили в юного Андрея Шевченко. Мы предоставили возможность реализовать свой талант. Не скажу, что он в каждом поединке отлично играл. Вовсе нет. Но мы продолжали ему доверять. Возможно, Супряге не доверяют в полной мере.
Луческу давал много шансов? Разве 15-20 минут, проведённых на поле, это шанс? Мирча Луческу выпускал Супрягу на поле, а он никакой. Его сразу сажали на скамейку запасных. Это его убивает. Думаю, есть вина Луческу в том, что Владислав не заиграл в "Динамо". Но для того, чтобы сделать более глубокий анализ, нужно находиться внутри команды. Нужно знать, в каком состоянии находится футболист, его скоростные данные, физика.
Возможен переезд Супряги в Италию? Италия – хорошая футбольная страна. Там футбол гораздо более высокого качества, чем в Украине. Там все гораздо жестче. Трудно сказать, станет ли там Владислав новым Андреем Шевченко. Есть ли у него такие данные? Это вопрос. Я не видел Супрягу на поле 90 минут. Разве что когда его выпускают на замену, но он, повторюсь, никакой.
Конечно, у Супряги есть психологическая неуверенность. Помню его лицо, когда Луческу сменил его в конце первого тайма матча со "Львовом". Супряга плохо сыграл, его посадили на скамью запасных. Это убивает молодого футболиста. С ним нужно работать в плане психологии: общаться, подбадривать, поддерживать. Только так он будет расти", – рассказал Сабо.
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