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Ингулец возьмет на просмотр нападающего из клуба Второй лиги

Премьер-лига
(1 голосов)

Прогресс футболиста не остался незамеченным

Ингулец возьмет на просмотр нападающего из клуба Второй лиги

Фото: meta-ratings.com.ua

Новина українською

"Ингулец" планирует просмотреть в тренировочном процессе нападающего "Никополя" Николая Рогулина.

Контракт 19-летнего футболиста с никопольским клубом заканчивается в начале марта. В нынешнем сезоне Второй лиги Рогулин провел 19 матчей и забил 3 мяча.

С 15 по 27 января команда из Петрово проведет дома первый этап подготовки к весенней части сезона. В дальнейших планах - сбор в Турции.

"Ингулец" занимает 14-е место в УПЛ. От зоны прямого вылета подопечных Сергея Лавриненко отделяет 3 очка. "Никополь" - 12-я команда группы Б Второй лиги.

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В статье: Ингулец (Петрово) ФК Никополь
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Источник:
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