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Ингулец возьмет на просмотр нападающего из клуба Второй лиги
Прогресс футболиста не остался незамеченным
Фото: meta-ratings.com.ua
"Ингулец" планирует просмотреть в тренировочном процессе нападающего "Никополя" Николая Рогулина.
Контракт 19-летнего футболиста с никопольским клубом заканчивается в начале марта. В нынешнем сезоне Второй лиги Рогулин провел 19 матчей и забил 3 мяча.
С 15 по 27 января команда из Петрово проведет дома первый этап подготовки к весенней части сезона. В дальнейших планах - сбор в Турции.
"Ингулец" занимает 14-е место в УПЛ. От зоны прямого вылета подопечных Сергея Лавриненко отделяет 3 очка. "Никополь" - 12-я команда группы Б Второй лиги.
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