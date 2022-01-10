Ингулец возьмет на просмотр нападающего из клуба Второй лиги

"Ингулец" планирует просмотреть в тренировочном процессе нападающего "Никополя" Николая Рогулина.

Контракт 19-летнего футболиста с никопольским клубом заканчивается в начале марта. В нынешнем сезоне Второй лиги Рогулин провел 19 матчей и забил 3 мяча.

С 15 по 27 января команда из Петрово проведет дома первый этап подготовки к весенней части сезона. В дальнейших планах - сбор в Турции.

"Ингулец" занимает 14-е место в УПЛ. От зоны прямого вылета подопечных Сергея Лавриненко отделяет 3 очка. "Никополь" - 12-я команда группы Б Второй лиги.