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Рух объявил об уходе полузащитника

Премьер-лига
(1 голосов)

Футболист стал свободным агентом

Рух объявил об уходе полузащитника

Фото: ФК Рух

Новина українською

"Рух" официально сообщает о прекращении сотрудничества с полузащитником Орестом Кузыком.

Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.

26-летний хавбек присоединился к "Руху" летом 2021 года с кипрского "Пафоса". За это время Кузык провел 11 матчей, в которых отметился одним голом - в ворота "Металлиста 1925".

Клуб благодарен Оресту за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей футбольной карьере.

Ранее в СМИ была информация о том, что Кузык может стать игроком одесского "Черноморца". Футболист уже дал комментарий по поводу этой ситуации.

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В статье: Орест Кузык Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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Комментарии (1)
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ДВ (Одесса)
10.01.2022 в 11:58
Замена Авагимяну - будем посмотреть
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