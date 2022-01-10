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Рух объявил об уходе полузащитника
Футболист стал свободным агентом
Фото: ФК Рух
"Рух" официально сообщает о прекращении сотрудничества с полузащитником Орестом Кузыком.
Соглашение было расторгнуто по обоюдному согласию сторон.
26-летний хавбек присоединился к "Руху" летом 2021 года с кипрского "Пафоса". За это время Кузык провел 11 матчей, в которых отметился одним голом - в ворота "Металлиста 1925".
Клуб благодарен Оресту за сотрудничество и желает успехов в дальнейшей футбольной карьере.
Ранее в СМИ была информация о том, что Кузык может стать игроком одесского "Черноморца". Футболист уже дал комментарий по поводу этой ситуации.
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