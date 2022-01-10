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Нужно больше денег. Аякс отклонил предложение Шахтера по 24-летнему игроку

Премьер-лига
Обновлено
(2 голосов)

Амстердамцы хотят выручить за своего вингера порядка 20 млн евро

Нужно больше денег. Аякс отклонил предложение Шахтера по 24-летнему игроку

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Шахтер" заинтересован в подписании вингера "Аякса" Давида Нереса. Донецкий клуб уже сделал предложение в размере 15 миллиона евро за 24-летнего бразильца.

Однако, как сообщает UOL Esporte, амстердамцы отклонили предложение. Несмотря на то, что в настоящее время он мало играет и у него контракт только до июня 2023 года, его оценивают как минимум в 20 миллионов евро.

Тем не менее, в "Аяксе" все еще надеются, что сделка состоится. Клуб постарается продать бразильца в это трансферное окно.

Читайте также15 миллионов за очередного вингера. Кто такой Давид Нерес и зачем он Шахтеру

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В статье: Аякс (Амстердам) Лион Шахтер (Донецк) Давид Нерес
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Источник:
UOL Esporte

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Комментарии (7)
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Vantala (Kharkiv)
10.01.2022 в 16:10
И так дорого за непоймишо. Он у них давно не основной (и хотелось бы знать точно - почему). Ещё на лавке посидит и бесплатно уйдет. Если будут ломаться.
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0
0
Dr. House (Поділля)
10.01.2022 в 16:06
Ничё, ещё подкрутят платёжки и будет больше денег
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+1
-1
Artemanat (Кривой Рог)
10.01.2022 в 15:26
Обмен на Мудрика
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0
0
Джан Мурадов (Придеснянськ)
10.01.2022 в 16:27
Для чого їм фристайліст?
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0
0
Рыжий из бункера (Сараево)
10.01.2022 в 15:04
Хахаха, помоечные клоуны хотели бы вообще бесплатно
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+1
-2
royalstas (Вінниця)
10.01.2022 в 14:39
Ну якщо за Педріньо дали 18 то за Нереса не гріх віддати стільки ж. Хіба шо Аякс піде на поступки тому що він хоче запросити Бергвейна з Тотхема на заміну Нересу.
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0
0
Stihl Kindermann (Gonduras)
10.01.2022 в 14:22
Сойдутся на 16-18 лямах
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0
0


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