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Нужно больше денег. Аякс отклонил предложение Шахтера по 24-летнему игроку
Амстердамцы хотят выручить за своего вингера порядка 20 млн евро
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Шахтер" заинтересован в подписании вингера "Аякса" Давида Нереса. Донецкий клуб уже сделал предложение в размере 15 миллиона евро за 24-летнего бразильца.
Однако, как сообщает UOL Esporte, амстердамцы отклонили предложение. Несмотря на то, что в настоящее время он мало играет и у него контракт только до июня 2023 года, его оценивают как минимум в 20 миллионов евро.
Тем не менее, в "Аяксе" все еще надеются, что сделка состоится. Клуб постарается продать бразильца в это трансферное окно.
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