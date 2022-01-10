Нужно больше денег. Аякс отклонил предложение Шахтера по 24-летнему игроку

"Шахтер" заинтересован в подписании вингера "Аякса" Давида Нереса. Донецкий клуб уже сделал предложение в размере 15 миллиона евро за 24-летнего бразильца.

Однако, как сообщает UOL Esporte, амстердамцы отклонили предложение. Несмотря на то, что в настоящее время он мало играет и у него контракт только до июня 2023 года, его оценивают как минимум в 20 миллионов евро.

Тем не менее, в "Аяксе" все еще надеются, что сделка состоится. Клуб постарается продать бразильца в это трансферное окно.