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Стал известен третий соперник Мариуполя на сборе в Турции

Премьер-лига
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Азовцы сыграют с казахстанской командой

Стал известен третий соперник Мариуполя на сборе в Турции

Фото: ФК Мариуполь

Новина українською

Стал известен еще один соперник "Мариуполя" на турецком сборе. 14-го февраля азовцы сыграют с "Астаной" (Казахстан).

"Астана" — одна из сильнейших команд Казахстана. В активе "желто-синих" 6 побед в чемпионате (это рекорд Казахстана), 5 побед в Суперкубке (также рекорд!) и 3 выигранных Кубка страны. В чемпионате 2021 года (в Казахстане играют по системе "весна-осень") "Астана" финишировала на 2-м месте.

Напомним, ранее мы уже сообщали, что мариупольская команда в Турции проведет спарринги с "Вождовацом" из Сербии (29-е января) и "Широким Брегом" (Босния и Герцеговина, 2-е февраля).

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В статье: ФК Мариуполь Астана
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Источник:
ФК Мариуполь

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