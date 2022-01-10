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Сирота: Первые дни тренировок после отпуска всегда даются непросто

Премьер-лига
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Защитник "Динамо" - об индивидуальной подготовке к тренировочным сборам

Сирота: Первые дни тренировок после отпуска всегда даются непросто

Фото: ФК Динамо Киев

Новина українською

Защитник "Динамо" Александр Сирота рассказал официальному клубному сайту об отпуске и индивидуальной подготовке к тренировочным сборам.

- В отпуске получилось отдохнуть с любимой девушкой в Доминикане. Еще в самолете пересекся со многими знакомыми футболистами, одним из них был наш вратарь Руслан Нещерет, а уже непосредственно на курорте жил в одном отеле с полузащитником "Ворсклы" Владимиром Чеснаковым.

Что касается собственно отдыха, то первые несколько дней ничего не делал и проводил время в основном на пляже, а затем уже совмещал с различными активностями. После возвращения из теплых краев новогодние и рождественские праздники уже встречал в семейном кругу.

- Когда начал выполнять план индивидуальных тренировок, которые раздали футболистам перед уходом в отпуск?

- Еще в Доминикане начал выполнять различные упражнения, а уже по возвращению в Киев занимался под руководством тренера.

- Насколько тяжело давались такие индивидуальные занятия?

- Первые дни всегда даются непросто, поэтому и приступил к работе раньше. Но мы все понимаем, что это необходимо, ведь впереди непростой период тренировочных сборов, к которым необходимо подойти подготовленным в физическом плане.

- На что делался основной упор в индивидуальных занятиях?

- На общефизическую подготовку. Все было в комплексе – и бег, и тренажерный зал. Несмотря на довольно теплую погоду, на улице выполнял только легкие пробежки, после чего уже переходил в помещение для основной работы.

- Какие ожидания от второй части сезона?

- Необходимо хорошо подготовиться к возобновлению чемпионата Украины. Поскольку в еврокубках мы не участвуем, будет возможность сосредоточиться на внутренних соревнованиях. Могу заверить, что мы сделаем все от нас зависящее, чтобы вновь выиграть чемпионат и Кубок Украины, - подытожил Сирота.

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В статье: Динамо (Киев) Александр Сирота
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Источник:
ФК Динамо Киев

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