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Защитник Шахтера: Возвращаться в Мариуполь точно не буду
Воспитанник "горняков" определился, где хотел бы продолжить карьеру
Фото: instagram.com/kiriukhantsev29
Защитник "Шахтера" Игорь Кирюханцев, выступавший в первой части сезона 2021/22 на правах аренды за "Александрию", рассказал о вариантах продолжения карьеры.
– Пока конкретики особо нет. Надеюсь, на этой неделе буду знать по дальнейшему переходу. У меня осталось полгода контракта с "Шахтером". Сейчас нужно рассмотреть все варианты и принять решение. Хотелось бы попробовать себя за границей. Будет это в Украине или за границей – пока точно не знаю.
– Возвращение в "Мариуполь" или переход в клубы первой лиги, которые одной ногой в УПЛ, возможны?
– Я пока не владею информацией, чтобы конкретно сказать, где это будет, будет ли это в Украине, будут ли это условные "Металлист", "Кривбасс" или еще какая-то команда. Возвращение в "Мариуполь" – точно нет.
А как будет дальше – не знаю. На этой неделе я встречаюсь с агентом, буду разговаривать с Сергеем Палкиным и принимать решение, – сказал Кирюханцев.
В нынешнем сезоне 25-летний украинец забил 2 гола и сделал 1 ассист в 11 матчах за александрийский клуб, но в начале 2022 года покинул команду и вернулся в "Шахтер". С июля 2017 года по сентябрь 2021-го на правах аренды играл за "Мариуполь".
Кирюханцев – воспитанник "Шахтера". Дебютировал за первую команду в сезоне 2016/2017, но после этого больше за нее не играл.
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