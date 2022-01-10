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Ворскла официально представила первого зимнего новичка

Премьер-лига
Обновлено
(3 голосов)

Защитник возвращается к родным пенатам

Ворскла официально представила первого зимнего новичка

Фото: ФК Ворскла

Новина українською

Ранее мы уже сообщали о том, что Андрей Бацула перейдет в полтавскую "Ворсклу". Сегодня, 10 января, полтавчане официально представили первого зимнего новичка. Украинский защитник возвращается к родным пенатам. Туда, откуда стартовала его карьера.

Трудовое соглашение 29-летнего левого защитника с "Ворсклой" рассчитано на два с половиной года. Уже 16-го января Андрей познакомится с новыми одноклубниками.

Кроме "Ворсклы" за время своей игровой карьеры Бацула выступал в Кременчугском "Кремне", кропивницкой "Зирке" и "Александрии". Первого международного опыта приобрел, успешно защищая цвета бельгийского "Кортрейка", откуда перебрался в минское "Динамо", где недавно был признан лучшим футболистом прошлого сезона.

Читайте такжеБацула: Еще до варианта с Ворсклой меня хотели оставить в Динамо
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В статье: Ворскла (Полтава) Андрей Бацула
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Источник:
ФК Ворскла

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Комментарии (1)
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Alle Garage (Харьков)
10.01.2022 в 15:34
Не плохой сменщик для Игоря Пердуты. Но этого мало - нужны ещё 2 центральных защитника, форвард (в виду тяжёлой травмы ключевого нападающего Степанюка) и левый защитник (конкурент Якубу, который провалил концовку года)
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