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Ворскла официально представила первого зимнего новичка
Защитник возвращается к родным пенатам
Фото: ФК Ворскла
Ранее мы уже сообщали о том, что Андрей Бацула перейдет в полтавскую "Ворсклу". Сегодня, 10 января, полтавчане официально представили первого зимнего новичка. Украинский защитник возвращается к родным пенатам. Туда, откуда стартовала его карьера.
Трудовое соглашение 29-летнего левого защитника с "Ворсклой" рассчитано на два с половиной года. Уже 16-го января Андрей познакомится с новыми одноклубниками.
Кроме "Ворсклы" за время своей игровой карьеры Бацула выступал в Кременчугском "Кремне", кропивницкой "Зирке" и "Александрии". Первого международного опыта приобрел, успешно защищая цвета бельгийского "Кортрейка", откуда перебрался в минское "Динамо", где недавно был признан лучшим футболистом прошлого сезона.
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