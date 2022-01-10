Ворскла официально представила первого зимнего новичка

Ранее мы уже сообщали о том, что Андрей Бацула перейдет в полтавскую "Ворсклу". Сегодня, 10 января, полтавчане официально представили первого зимнего новичка. Украинский защитник возвращается к родным пенатам. Туда, откуда стартовала его карьера.

Трудовое соглашение 29-летнего левого защитника с "Ворсклой" рассчитано на два с половиной года. Уже 16-го января Андрей познакомится с новыми одноклубниками.

Кроме "Ворсклы" за время своей игровой карьеры Бацула выступал в Кременчугском "Кремне", кропивницкой "Зирке" и "Александрии". Первого международного опыта приобрел, успешно защищая цвета бельгийского "Кортрейка", откуда перебрался в минское "Динамо", где недавно был признан лучшим футболистом прошлого сезона.