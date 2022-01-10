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Александрия подписала пятерых топовых новичков
Серьезное усиление для горожан
fco.com.ua
Игроками команды стали Артур Авагимян, Богдан Билошевский, Денис Костышин, Владислав Калитвинцев, Валерий Бондаренко.
Контракт Авгимяна рассчитан до лета 2025 года, Костышина – до лета 2024 года, Билошевский и Бондаренко пришли в аренду до конца сезона. Условия контракта Калитвинцева клуб не сообщает.
Напомним, что Авагимян ранее играл за Черноморец, Костышин – за Колос, Калитвинцев – за Десну. Контракт Бондаренко принадлежит Шахтеру, а Билошевского – Динамо.
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