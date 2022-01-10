Александрия подписала пятерых топовых новичков

Александрия официально объявила о подписании пяти новичков.

Игроками команды стали Артур Авагимян, Богдан Билошевский, Денис Костышин, Владислав Калитвинцев, Валерий Бондаренко.

Контракт Авгимяна рассчитан до лета 2025 года, Костышина – до лета 2024 года, Билошевский и Бондаренко пришли в аренду до конца сезона. Условия контракта Калитвинцева клуб не сообщает.

Напомним, что Авагимян ранее играл за Черноморец, Костышин – за Колос, Калитвинцев – за Десну. Контракт Бондаренко принадлежит Шахтеру, а Билошевского – Динамо.