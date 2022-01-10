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Александрия подписала пятерых топовых новичков

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Серьезное усиление для горожан

Александрия подписала пятерых топовых новичков

fco.com.ua

Новина українською

Александрия официально объявила о подписании пяти новичков.

Игроками команды стали Артур Авагимян, Богдан Билошевский, Денис Костышин, Владислав Калитвинцев, Валерий Бондаренко.

Контракт Авгимяна рассчитан до лета 2025 года, Костышина – до лета 2024 года, Билошевский и Бондаренко пришли в аренду до конца сезона. Условия контракта Калитвинцева клуб не сообщает.

Напомним, что Авагимян ранее играл за Черноморец, Костышин – за Колос, Калитвинцев – за Десну. Контракт Бондаренко принадлежит Шахтеру, а Билошевского – Динамо.

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В статье: Владислав Калитвинцев ФК Александрия Денис Костышин Валерий Бондаренко Артур Авагимян Богдан Билошевский
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Источник:
ФК Александрия

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Комментарии (3)
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Джан Мурадов (Придеснянськ)
10.01.2022 в 16:25
Цікаво, як Калітвінцев порішав з Десною, бо у нього ще з пів року був типа діючий контракт?) Мабуть забив болт через невиплати?
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simargl (Чернигов)
10.01.2022 в 16:24
Калитвинцев? Ну попутный .@. ему в спину ...
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Рыжий из бункера (Сараево)
10.01.2022 в 16:18
Оу, оу, палехче
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