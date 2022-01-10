Официально: Паст вернулся в Черноморец

"Черноморец" официально объявил о подписании 33-летнего голкипера "Днепра-1" Евгения Паста .

Условия соглашения клуб не сообщает.

При этом Transfermarkt пишет о том, что Паст пришел в одесский клуб на правах свободнного агента, а его контаркт рассчитан на 1,5 года – до лета 2023 года.

Отметим, что в нынешнем сезоне Паст появлялся в воротах днепрян нечасто – сыграл всего 4 поединка, в которых пропустил 5 голов и 1 матч отстоял на ноль.

Также напомним, что Паст — воспитанник "Черноморца" и провел в его составе 59 матчей.