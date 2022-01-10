Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Официально: Паст вернулся в Черноморец
Команда Григорчука подписала вратаря
scdnipro1.com.ua
"Черноморец" официально объявил о подписании 33-летнего голкипера "Днепра-1"
Условия соглашения клуб не сообщает.
При этом Transfermarkt пишет о том, что Паст пришел в одесский клуб на правах свободнного агента, а его контаркт рассчитан на 1,5 года – до лета 2023 года.
Отметим, что в нынешнем сезоне Паст появлялся в воротах днепрян нечасто – сыграл всего 4 поединка, в которых пропустил 5 голов и 1 матч отстоял на ноль.
Также напомним, что Паст — воспитанник "Черноморца" и провел в его составе 59 матчей.
Популярное сейчас
- Ворскла официально представила первого зимнего новичка
- Новые стадионы в Виннице и Полтаве, скандал с договорными матчами в Сумах. Как жили клубы Второй лиги в декабре
- Экс-игрок сборной Украины отправился на сборы с Черноморцем
- Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Григорчука в Черноморце
- Красотка дня. Девушка форварда Шахтера демонстрирует роскошную фигуру на Мальдивах. ФОТО
- Андрей Лунин и его прекрасная жена официально объявили о скором пополнении в семье. ФОТО