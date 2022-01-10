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Официально: Паст вернулся в Черноморец

Премьер-лига
(1 голосов)

Команда Григорчука подписала вратаря

Официально: Паст вернулся в Черноморец

scdnipro1.com.ua

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"Черноморец" официально объявил о подписании 33-летнего голкипера "Днепра-1" Евгения Паста.

Условия соглашения клуб не сообщает.

При этом Transfermarkt пишет о том, что Паст пришел в одесский клуб на правах свободнного агента, а его контаркт рассчитан на 1,5 года – до лета 2023 года.

Отметим, что в нынешнем сезоне Паст появлялся в воротах днепрян нечасто – сыграл всего 4 поединка, в которых пропустил 5 голов и 1 матч отстоял на ноль.

Также напомним, что Паст — воспитанник "Черноморца" и провел в его составе 59 матчей.

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В статье: Евгений Паст Черноморец (Одесса) СК Днепр-1
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Комментарии (1)
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Черноморчик (Одесса )
10.01.2022 в 17:59
И зачем он говорил , что в Черноморец не ногой .
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