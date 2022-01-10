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Стал известен состав участников Зимнего кубка от ТК Футбол

Премьер-лига
(1 голосов)

Два представителя УПЛ, и два - из Первой лиги

Стал известен состав участников Зимнего кубка от ТК Футбол

footballua.tv

Новина українською

Стало известно, какие украинские команды примут участие в зимнем турнире, который организовывает в Турции ТК "Футбол".

В турнире примут участие "Металлист", "Полесье", "Черноморец" и "Верес".

"Зимний кубок" начнется 3 февраля и продлится 10 дней. Местом проведения турнира станет турецкий Белек.

Формат турнира пока что не афишируется.

"Телеканалы "Футбол" благодарят клубы-участники и наших партнеров, которые откликнулись в короткие сроки и всесторонне сотрудничают в организации матчей и самого турнира", — прокомментировал событие директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов.

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В статье: Черноморец (Одесса) Верес (Ровно) Полесье (Житомир) Металлист (Харьков)
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Источник:
ТК Футбол

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Комментарии (4)
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Kolibri (Киев. Новая Англия.)
10.01.2022 в 18:25
Норм спаринги
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+1
0
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andrei.vinn (харьков)
10.01.2022 в 18:03
Оранжевым выделена команда, которая выиграет турнир.
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0
-1
TIRAN (Донецк (Украина!))
10.01.2022 в 18:40
это просто ржавчина проступила на металле)))
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+1
0
Dimoncho (Kharkiv)
10.01.2022 в 18:01
полисся всех порвёт
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+4
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