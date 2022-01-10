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Стал известен состав участников Зимнего кубка от ТК Футбол
Два представителя УПЛ, и два - из Первой лиги
footballua.tv
Стало известно, какие украинские команды примут участие в зимнем турнире, который организовывает в Турции ТК "Футбол".
В турнире примут участие "
"Зимний кубок" начнется 3 февраля и продлится 10 дней. Местом проведения турнира станет турецкий Белек.
Формат турнира пока что не афишируется.
"Телеканалы "Футбол" благодарят клубы-участники и наших партнеров, которые откликнулись в короткие сроки и всесторонне сотрудничают в организации матчей и самого турнира", — прокомментировал событие директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов.
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