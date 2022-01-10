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Дулуб: Львову все время предлагают игроков
Но подписывать кого-нибудь клуб не хочет
Фото: ФК Львов
Главный тренер
— Сейчас проходит зимнее межсезонье. Кто покинет клуб, а кто пополнит ряды ФК "Львов"?
— Нас покинули два полузащитника: Станислав Сорокин и Владислав Хамелюк. Контракты с нашей командой подписали голкипер Иван Пономаренко и хавбек Богдан Мышенко.
— А еще новобранцы будут?
— Нам все время предлагают игроков. Мы смотрим все, анализируем. Понимаете, новички должны быть сильнее тех исполнителей, какие у нас сейчас есть. Нельзя вносить дисбаланс в наш состав.
— Когда команда собирается после отдыха?
— Сегодня, 10 января. Сначала наши игроки пройдут традиционное медицинское обследование, а затем мы вылетим в турецкую Анталью. На два учебно-тренировочных сбора мы отправимся 16 января. Мы будем тренироваться в Сиде. Мы запланировали провести 11 контрольных матчей за этот период подготовки. Домой вернемся 17 февраля.
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