Дулуб: Львову все время предлагают игроков

Главный тренер ФК "Львов" Олег Дулуб рассказал о зимних трансферах клуба и подготовке ко второй части сезона.

— Сейчас проходит зимнее межсезонье. Кто покинет клуб, а кто пополнит ряды ФК "Львов"?

— Нас покинули два полузащитника: Станислав Сорокин и Владислав Хамелюк. Контракты с нашей командой подписали голкипер Иван Пономаренко и хавбек Богдан Мышенко.

— А еще новобранцы будут?

— Нам все время предлагают игроков. Мы смотрим все, анализируем. Понимаете, новички должны быть сильнее тех исполнителей, какие у нас сейчас есть. Нельзя вносить дисбаланс в наш состав.

— Когда команда собирается после отдыха?

— Сегодня, 10 января. Сначала наши игроки пройдут традиционное медицинское обследование, а затем мы вылетим в турецкую Анталью. На два учебно-тренировочных сбора мы отправимся 16 января. Мы будем тренироваться в Сиде. Мы запланировали провести 11 контрольных матчей за этот период подготовки. Домой вернемся 17 февраля.