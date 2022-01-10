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Львов отправил Шину в аренду в Казахстан
Дулубу бразилец не нужен
lvivfc.com
Аренда футболиста рассчитана на один год.
Отметим, что 25-летний Шина в нынешнем сезоне УПЛ провел 15 матчей и забил 2 гола.
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Источник:ФК Львів
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