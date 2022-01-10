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Львов отправил Шину в аренду в Казахстан

Премьер-лига
(1 голосов)

Дулубу бразилец не нужен

Львов отправил Шину в аренду в Казахстан

lvivfc.com

Новина українською

ФК "Львов" отправил в аренду в казахстанский "Актобе" бразильского форварда Шину.

Аренда футболиста рассчитана на один год.

Отметим, что 25-летний Шина в нынешнем сезоне УПЛ провел 15 матчей и забил 2 гола.

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В статье: Шина ФК Львов Актобе
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Источник:
ФК Львів

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