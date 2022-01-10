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УЕФА включил Мудрика в список молодых игроков, которые могут выстрелить в 2022-м
Единственный украинец в списке потенциальных прорывов года
Фото: ФК Шахтер Донецк
Начался новый год, а потому репортеры и редакторы официального сайта УЕФА по традиции попытались предсказать, кто из игроков не старше 21 года проявит себя в новом году.
Всего сайт выделил 40 молодых игроков, среди которых нашлось место и украинцу Михаилу Мудрику из "
"Яркий форвард ворвался в состав "Шахтера" в этом сезоне и принял участие во всех матчах группового этапа Лиги чемпионов. В том числе вышел в старте против "Реала". Дебют за сборную не за горами", - пишет УЕФА о Мудрике.
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