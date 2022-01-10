УЕФА включил Мудрика в список молодых игроков, которые могут выстрелить в 2022-м

Начался новый год, а потому репортеры и редакторы официального сайта УЕФА по традиции попытались предсказать, кто из игроков не старше 21 года проявит себя в новом году.

Всего сайт выделил 40 молодых игроков, среди которых нашлось место и украинцу Михаилу Мудрику из " Шахтера ".