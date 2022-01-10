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УЕФА включил Мудрика в список молодых игроков, которые могут выстрелить в 2022-м

Премьер-лига
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Единственный украинец в списке потенциальных прорывов года

УЕФА включил Мудрика в список молодых игроков, которые могут выстрелить в 2022-м

Фото: ФК Шахтер Донецк

Новина українською

Начался новый год, а потому репортеры и редакторы официального сайта УЕФА по традиции попытались предсказать, кто из игроков не старше 21 года проявит себя в новом году.

Всего сайт выделил 40 молодых игроков, среди которых нашлось место и украинцу Михаилу Мудрику из "Шахтера".

"Яркий форвард ворвался в состав "Шахтера" в этом сезоне и принял участие во всех матчах группового этапа Лиги чемпионов. В том числе вышел в старте против "Реала". Дебют за сборную не за горами", - пишет УЕФА о Мудрике.

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В статье: Шахтер (Донецк) Михаил Мудрик
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