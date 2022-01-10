Дулуб: Главный тренер обязан разговаривать со своими подопечными без переводчика

Главный тренер " Львова " Олег Дулуб рассказал о том, как он общается с легионерами команды.

— В вашей команде играют легионеры из Бразилии, Ганы, Румынии, Люксембурга и Хорватии. Как вы с ними общаетесь?

— Я достаточно хорошо знаю английский язык. Не идеально, но все же. Я уверен, что главный тренер обязан разговаривать со своими подопечными без переводчика. Если кто-то переводит футболисту, то многое теряется. Игроки понимают, что я от них требую. Мне нужно донести информацию и потребовать ее выполнить.

— Вы разделяете точку зрения, что легионер должен быть на две головы сильнее местного игрока. И такая ли ситуация сейчас в ФК "Львов"?

— Я согласен с этим утверждением. Смотрите, я подписал контракт со львовским клубом 7-го сентября. Я мог рассчитывать на тех ребят, кто уже был в нашем составе. Трансферное окно было закрыто, а дозаявлять можно было лишь свободных агентов. Но они, зачастую, всегда растренированы, ведь находятся без команды.

— В первой части сезона футболку ФК "Львов" надевали 25 игроков. Это достаточно хорошая обойма для выполнения задач, стоящих перед вашим клубом?

— Всегда хочется освежить команду. Думаю, что костяк команды – это 13-14 исполнителей. Но мы живем во время пандемии. Из-за коронавируса нужно больше игроков, чтобы исключить неприятные факторы.