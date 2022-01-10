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Авагимян - об Александрии: Город особо не видел, а о клубе – самые положительные эмоции
Хавбек перебрался из Черноморца в Александрию
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Новичок "Александрии" Артур Авагимян высказался о подписании контракта с клубом.
"У клуба стоят большие задачи в этом сезоне, и я надеюсь, что помогу клубу их решить.
База понравилась – все, что нужно для футбола, там есть. Город особо не видел, могу говорить лишь о клубе – самые положительные эмоции", – сказал Авагимян.
Напомним, что после осенней части сезона "Александрия" идет на 6-м месте в УПЛ. Также команда вышла в 1/4 Кубка Украины, где встретится с "Динамо".
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