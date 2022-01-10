Авагимян - об Александрии: Город особо не видел, а о клубе – самые положительные эмоции

Новичок "Александрии" Артур Авагимян высказался о подписании контракта с клубом.

"У клуба стоят большие задачи в этом сезоне, и я надеюсь, что помогу клубу их решить.

База понравилась – все, что нужно для футбола, там есть. Город особо не видел, могу говорить лишь о клубе – самые положительные эмоции", – сказал Авагимян.