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Авагимян - об Александрии: Город особо не видел, а о клубе – самые положительные эмоции

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Хавбек перебрался из Черноморца в Александрию

Авагимян - об Александрии: Город особо не видел, а о клубе – самые положительные эмоции

скриншот youtube

Новина українською

Новичок "Александрии" Артур Авагимян высказался о подписании контракта с клубом.

"У клуба стоят большие задачи в этом сезоне, и я надеюсь, что помогу клубу их решить.

База понравилась – все, что нужно для футбола, там есть. Город особо не видел, могу говорить лишь о клубе – самые положительные эмоции", – сказал Авагимян.

Напомним, что после осенней части сезона "Александрия" идет на 6-м месте в УПЛ. Также команда вышла в 1/4 Кубка Украины, где встретится с "Динамо".

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В статье: ФК Александрия Артур Авагимян
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Источник:
ФК Олександрія

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Комментарии (4)
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Ракицкий (Питер)
10.01.2022 в 21:26
Хороший город,почти Нью-Йорк.Много развлечений и перспектив для молодежи.Удачи
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0
-1
Dr. House (Поділля)
10.01.2022 в 21:36
Козломордый, пшёл нах
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0
0
sergejsmelanec057 (одесса)
10.01.2022 в 21:10
баран
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0
0
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alex.belogubko (одесса)
10.01.2022 в 20:34
удачи
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0


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