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Минай определился с первым соперником на зимних сборах
Команда сыграет с соседями из Венгрии
Фото: ФК Минай
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22 января "Минай" в Венгрии сыграет поединок с местным "Дебреценом".
Напомним, что закарпатцы выйдут из отпуска и начнет подготовку ко второй половине сезона 14 января в Ужгороде.
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Источник:ФК Минай
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