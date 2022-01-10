  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Минай определился с первым соперником на зимних сборах
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Минай определился с первым соперником на зимних сборах

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Команда сыграет с соседями из Венгрии

Минай определился с первым соперником на зимних сборах

Фото: ФК Минай

Новина українською

"Минай" объявил имя своего первого спарринг-партнера на зимних сборах.

22 января "Минай" в Венгрии сыграет поединок с местным "Дебреценом".

Напомним, что закарпатцы выйдут из отпуска и начнет подготовку ко второй половине сезона 14 января в Ужгороде.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Минай
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
ФК Минай

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...