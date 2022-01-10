Минай определился с первым соперником на зимних сборах

" Минай " объявил имя своего первого спарринг-партнера на зимних сборах.

22 января "Минай" в Венгрии сыграет поединок с местным "Дебреценом".

Напомним, что закарпатцы выйдут из отпуска и начнет подготовку ко второй половине сезона 14 января в Ужгороде.