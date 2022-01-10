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Рух вышел из отпуска. В команде два игрока на просмотре

Премьер-лига
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Львовяне начали подготовку к весенней части сезона

Рух вышел из отпуска. В команде два игрока на просмотре

fcrukh.com

Новина українською

"Рух" вышел из отпуска и начал подготовку к весенней части сезона.

Игроки прошли медосмотр и начали работу на базе академии клуба.

В расположение команды из аренд вернулись сразу четверо футболистов: Иван Литвиненко, Виктор Бабичин, Олег Лень и Олег Веремиенко.

Также вместе с командой тренировались два потенциальных новичка "Руха". С их будущим тренерский штаб определится по итогам сборов.

На первом тренировочном сборе "руховцы" проведут четыре спарринга 22 и 29 января. Имена соперников клуб сообщит дополнительно.

А уже 31 января "желто-черные" отправятся в Турцию, где проведут завершающий этап тренировочных сборов перед возобновлением УПЛ.

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В статье: Рух (Львов)
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Источник:
ФК Рух

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