Рух вышел из отпуска. В команде два игрока на просмотре

" Рух " вышел из отпуска и начал подготовку к весенней части сезона.

Игроки прошли медосмотр и начали работу на базе академии клуба.

В расположение команды из аренд вернулись сразу четверо футболистов: Иван Литвиненко, Виктор Бабичин, Олег Лень и Олег Веремиенко.

Также вместе с командой тренировались два потенциальных новичка "Руха". С их будущим тренерский штаб определится по итогам сборов.

На первом тренировочном сборе "руховцы" проведут четыре спарринга 22 и 29 января. Имена соперников клуб сообщит дополнительно.

А уже 31 января "желто-черные" отправятся в Турцию, где проведут завершающий этап тренировочных сборов перед возобновлением УПЛ.