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Денис Костышин: Очень приятно, что такая команда, как Александрия, заинтересовалась мной

Премьер-лига
(1 голосов)

Серьезное усиление для горожан

Денис Костышин: Очень приятно, что такая команда, как Александрия, заинтересовалась мной

fco.com.ua

Новина українською

Новичок "Александрии" Денис Костышин высказался о подписании контракта с клубом.

"Очень приятно, что такая команда заинтересовалась мной, и хорошо, что этот переход состоялся.

Очень понравилась база, хорошие условия для развития. Я приятно впечатлен, и надеюсь, что все будет хорошо", – сказал Костышин.

Напомним, что после осенней части сезона "Александрия" идет на 6-м месте в УПЛ. Также команда вышла в 1/4 Кубка Украины, где встретится с "Динамо".

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В статье: ФК Александрия Денис Костышин
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Источник:
ФК Александрия

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