Денис Костышин: Очень приятно, что такая команда, как Александрия, заинтересовалась мной

Новичок "Александрии" Денис Костышин высказался о подписании контракта с клубом.

"Очень приятно, что такая команда заинтересовалась мной, и хорошо, что этот переход состоялся.

Очень понравилась база, хорошие условия для развития. Я приятно впечатлен, и надеюсь, что все будет хорошо", – сказал Костышин.