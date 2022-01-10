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Денис Костышин: Очень приятно, что такая команда, как Александрия, заинтересовалась мной
Серьезное усиление для горожан
fco.com.ua
"Очень приятно, что такая команда заинтересовалась мной, и хорошо, что этот переход состоялся.
Очень понравилась база, хорошие условия для развития. Я приятно впечатлен, и надеюсь, что все будет хорошо", – сказал Костышин.
Напомним, что после осенней части сезона "Александрия" идет на 6-м месте в УПЛ. Также команда вышла в 1/4 Кубка Украины, где встретится с "Динамо".
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Источник:ФК Александрия
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