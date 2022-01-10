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Руслан Костышин: О том, чтобы сейчас покинуть Колос не может быть и речи
У тренера было предложение из Казахстана, на которое он ответил отказом
Фото: Koloskovalivka / Автор: неизвестен
Бывший главный тренер "
"Когда со мной связались представители клуба, выступающего в элитном дивизионе казахстанского чемпионата с предложением его возглавить, то я ответил отказом.
Я еще связан контрактом с "Колосом" и за исключением основной команды, отвечаю за многие вопросы, касающиеся функционирования клуба. Вот когда посчитаю свою миссию в "Колосе" выполненной, тогда и обращусь к президенту ФК Андрею Засухе с просьбой отпустись меня. Но, повторяю, сейчас об этом не может быть речи", - сказал Костышин.
Напомним, что под руководством Руслана Костышина ковалевский "Колос" прошел путь от аматорского первенства Киевской области до представителя элитного дивизиона чемпионата Украины.
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