Руслан Костышин: О том, чтобы сейчас покинуть Колос не может быть и речи

Бывший главный тренер " Колоса " Руслан Костышин рассказал, почему он отклонил предложение возглавить клуб из Казахстана.

"Когда со мной связались представители клуба, выступающего в элитном дивизионе казахстанского чемпионата с предложением его возглавить, то я ответил отказом.

Я еще связан контрактом с "Колосом" и за исключением основной команды, отвечаю за многие вопросы, касающиеся функционирования клуба. Вот когда посчитаю свою миссию в "Колосе" выполненной, тогда и обращусь к президенту ФК Андрею Засухе с просьбой отпустись меня. Но, повторяю, сейчас об этом не может быть речи", - сказал Костышин.