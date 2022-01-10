Черноморец подписал украинского вингера из Беларуси

" Черноморец " подписал контракт с украинским вингером Дмитрием Юсовым, который до недавнгео времени играл за белорусский БАТЭ

28-летний украинец начинал свою карьеру в академии запорожского "Металлурга", и на протяжении шести последних сезонов выступал в Беларуси, где защищал цвета "Гранита", "Слуцка", "Торпедо-БелАЗ", "Ислочи" и БАТЭ.

В последней из перечисленных команд Юсов провел всего полгода - с июля по декабрь 2021 года. После этого стороны решили не продлевать контракт. В этом сезоне в составе белорусского клуба Дмитрий сыграл 15 матчей, забил 5 голов и выполнил 3 результативные передачи.

До переезда в Борисов Юсов неплохо проявил себя в "Ислочи", где его игра не осталась незамеченной возглавлявшим тогда солигорский "Шахтер" Романом Григорчуком.

Специалист также наверняка помнит этого игрока со времен своей работы в запорожском "Металлурге".