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Черноморец подписал украинского вингера из Беларуси

Премьер-лига
Обновлено
(1 голосов)

Дмитрий Юсов вернулся в Украину

Черноморец подписал украинского вингера из Беларуси

facebook.com/fc.chernomorets

Новина українською

"Черноморец" подписал контракт с украинским вингером Дмитрием Юсовым, который до недавнгео времени играл за белорусский БАТЭ

28-летний украинец начинал свою карьеру в академии запорожского "Металлурга", и на протяжении шести последних сезонов выступал в Беларуси, где защищал цвета "Гранита", "Слуцка", "Торпедо-БелАЗ", "Ислочи" и БАТЭ.

В последней из перечисленных команд Юсов провел всего полгода - с июля по декабрь 2021 года. После этого стороны решили не продлевать контракт. В этом сезоне в составе белорусского клуба Дмитрий сыграл 15 матчей, забил 5 голов и выполнил 3 результативные передачи.

До переезда в Борисов Юсов неплохо проявил себя в "Ислочи", где его игра не осталась незамеченной возглавлявшим тогда солигорский "Шахтер" Романом Григорчуком.

Специалист также наверняка помнит этого игрока со времен своей работы в запорожском "Металлурге".

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В статье: Черноморец (Одесса) Дмитрий Юсов
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Комментарии (4)
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alex.belogubko (одесса)
10.01.2022 в 22:45
ГРИ -Кадири ставь в нападение больше будет толку
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alex.belogubko (одесса)
10.01.2022 в 22:37
РАК-ЧО надо закрепиться в УПЛ -берут что есть а дальше видно будет--ГРИ знает что делает после 2 сбора будет ясно кто будет в ЧО а кого на воздух
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0
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Ракицкий (Питер)
10.01.2022 в 22:20
Дно полное.Да давайте шанс молодым.Все равно или последнее место или пердыв.Зачем эти «заробитчане» 30 летние?Поэтому наш футбол и в таком месте!Всех с Новым Годом!У К Р А И Н А
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+1
-6
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ANESTEZIO (ВІННИЦЯ)
10.01.2022 в 23:27
Пошёл нах, козломордый
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+2
0


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