Владислав Калитвинцев: В Александрии есть все, чтобы жить и думать только о футболе

Новичок "Александрии" Владислав Калитвинцев высказался о подписании контракта с клубом .

" В принципе вариантов особо много не было.

Знал, что "Александрия" – это стабильная, хорошая команда, где играет много качественных футболистов. Сразу принял это предложение.

Все необходимое есть, база хорошая, и все остальное, чтобы жить и думать только о футболе".– сказал Калитвинцев.