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Владислав Калитвинцев: В Александрии есть все, чтобы жить и думать только о футболе
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fco.com.ua
Новичок "Александрии" Владислав Калитвинцев высказался
" В принципе вариантов особо много не было.
Знал, что "Александрия" – это стабильная, хорошая команда, где играет много качественных футболистов. Сразу принял это предложение.
Все необходимое есть, база хорошая, и все остальное, чтобы жить и думать только о футболе".– сказал Калитвинцев.
Напомним, что после осенней части сезона "Александрия" идет на 6-м месте в УПЛ. Также команда вышла в 1/4 Кубка Украины, где встретится с "Динамо".
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