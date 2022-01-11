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Владислав Калитвинцев: В Александрии есть все, чтобы жить и думать только о футболе

Премьер-лига
(2 голосов)

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Владислав Калитвинцев: В Александрии есть все, чтобы жить и думать только о футболе

fco.com.ua

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Новичок "Александрии" Владислав Калитвинцев высказался о подписании контракта с клубом.

" В принципе вариантов особо много не было.

Знал, что "Александрия" – это стабильная, хорошая команда, где играет много качественных футболистов. Сразу принял это предложение.

Все необходимое есть, база хорошая, и все остальное, чтобы жить и думать только о футболе".– сказал Калитвинцев.

Напомним, что после осенней части сезона "Александрия" идет на 6-м месте в УПЛ. Также команда вышла в 1/4 Кубка Украины, где встретится с "Динамо".

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В статье: Владислав Калитвинцев Десна (Чернигов) ФК Александрия
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Источник:
ФК Александрия

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