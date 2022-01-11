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Известны фамилии всех футболистов, находящихся на турецком сборе Черноморца

Премьер-лига
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Одесситы уже приступили к подготовке к весенней части чемпионата

Известны фамилии всех футболистов, находящихся на турецком сборе Черноморца

Фото: ФК Черноморец

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Вчера, 10 января, одесский "Черноморец" провел первое занятие на первом из двух запланированных тренировочных сборов в Турции. Под руководством главного тренера Романа Григорчука в курортном Белеке находится 21 футболист, отправившийся в составе делегации за рубеж.

По данным источника, в список игроков вошли вратари Евгений Паст, Даниил Варакута, Владимир Крынский, полевые игроки - Мохаммед Кадири, Валерий Дубко, Денис Кузык, Кристиан Биловар, Алексей Ларин, Артем Сухоцкий, Сергей Кравченко, Николай Михайленко, Максим Брагару, Бека Вачиберадзе, Георгий Цитаишвили, Николай Морозюк, Илья Путря, Иван Бобко, Дмитрий Юсов, Орест Кузык, Андрей Штогрин и Назарий Русин.

Не смогли поехать на турецкий сбор двое футболистов, выступавших в осенней части сезона в "Черноморце" на правах аренды - вратарь Владислав Кучерук и нападающий Владислав Ванат. Оба заболели.

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В статье: Черноморец (Одесса)
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