Колос договорился о пяти спаррингах и просмотрит 10 новичков

18 января у футболистов "Колоса" уже заканчивается отпуск, сообщает Meta-ratings.com.ua.

C 21 января ковалевцы проведут недельный сбор, во время которого тренерский штаб просмотрит около десяти потенциальных новичков, среди них будут легионеры.

На 28 января запланирован вылет на зарубежный сбор — в Турцию, где ковалевцы проведут семь контрольных матчей. Пять спарринг-партнеров уже известны: первого февраля "Колос" сыграет с сербским "Радником", пятого — с черногорским "Рударом", 11-го — с "Каспием" из Казахстана, 12-го — с "Сараево" (Босния и Герцеговина), 17-го - с эстонской "Левадией". С еще двумя командами сейчас ведутся переговоры, и до конца этой недели будут подписаны контракты на проведение поединков.

Возвращение домой у ковалевцев запланировано на 18 февраля.

Напомним, что поединок 19-го тура чемпионата УПЛ "Колос"27 февраля проведет в гостях со львовским "Рухом".