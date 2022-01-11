  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Колос договорился о пяти спаррингах и просмотрит 10 новичков
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Колос договорился о пяти спаррингах и просмотрит 10 новичков

Премьер-лига
(1 голосов)

18 января ковалевцы выходят из отпуска

Колос договорился о пяти спаррингах и просмотрит 10 новичков

Фото: ФК Колос

Новина українською

18 января у футболистов "Колоса" уже заканчивается отпуск, сообщает Meta-ratings.com.ua.

C 21 января ковалевцы проведут недельный сбор, во время которого тренерский штаб просмотрит около десяти потенциальных новичков, среди них будут легионеры.

На 28 января запланирован вылет на зарубежный сбор — в Турцию, где ковалевцы проведут семь контрольных матчей. Пять спарринг-партнеров уже известны: первого февраля "Колос" сыграет с сербским "Радником", пятого — с черногорским "Рударом", 11-го — с "Каспием" из Казахстана, 12-го — с "Сараево" (Босния и Герцеговина), 17-го - с эстонской "Левадией". С еще двумя командами сейчас ведутся переговоры, и до конца этой недели будут подписаны контракты на проведение поединков.

Возвращение домой у ковалевцев запланировано на 18 февраля.

Читайте такжеРуслан Костышин: О том, чтобы сейчас покинуть Колос не может быть и речи

Напомним, что поединок 19-го тура чемпионата УПЛ "Колос"27 февраля проведет в гостях со львовским "Рухом".

Читайте такжеКолос может пригласить молодого игрока сборной Эстонии с украинскими корнями
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Колос (Ковалевка)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Meta-Ratings

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...