Бондаренко: Очень рад, что вернулся, можно сказать, в свою родную команду

Защитник "Александрии" Валерий Бондаренко поделился эмоциями от возвращения в клуб.

"Очень обрадовался этому предложению и сразу же его принял. Прошло лишь около полугода, город не очень изменился, а в команде – еще не успел съездить на базу, со всеми познакомиться. Это еще впереди.

Хочу принести успех и пользу команде. Очень рад, что вернулся, можно сказать, в свою родную команду", – сказал Бондаренко.