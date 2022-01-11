  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Бондаренко: Очень рад, что вернулся, можно сказать, в свою родную команду
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бондаренко: Очень рад, что вернулся, можно сказать, в свою родную команду

Премьер-лига
(1 голосов)

"Александрия" арендовала защитника у "Шахтера"

Бондаренко: Очень рад, что вернулся, можно сказать, в свою родную команду

Фото: ФК Александрия

Новина українською

Защитник "Александрии" Валерий Бондаренко поделился эмоциями от возвращения в клуб.

"Очень обрадовался этому предложению и сразу же его принял. Прошло лишь около полугода, город не очень изменился, а в команде – еще не успел съездить на базу, со всеми познакомиться. Это еще впереди.

Хочу принести успех и пользу команде. Очень рад, что вернулся, можно сказать, в свою родную команду", – сказал Бондаренко.

"Александрия" арендовала футболиста у "Шахтера" до лета 2023 года. Отметим, что он уже дважды выступал за александрийцев - с 2016 по 2019 годы, а затем в сезоне 2020/21.

Читайте такжеВладислав Калитвинцев: В Александрии есть все, чтобы жить и думать только о футболе
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Александрия Валерий Бондаренко
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Ракицкий (Питер)
11.01.2022 в 08:38
Удачи Валера.В Ворскле ты был будто мешок с картошкой.
Ответить
0
0


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 4500 грн Играть
3 3000 грн Играть
4 4300 грн Играть
5 2500 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...