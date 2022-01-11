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Бондаренко: Очень рад, что вернулся, можно сказать, в свою родную команду
"Александрия" арендовала защитника у "Шахтера"
Фото: ФК Александрия
Защитник "Александрии" Валерий Бондаренко поделился эмоциями от возвращения в клуб.
"Очень обрадовался этому предложению и сразу же его принял. Прошло лишь около полугода, город не очень изменился, а в команде – еще не успел съездить на базу, со всеми познакомиться. Это еще впереди.
Хочу принести успех и пользу команде. Очень рад, что вернулся, можно сказать, в свою родную команду", – сказал Бондаренко.
"Александрия" арендовала футболиста у "Шахтера" до лета 2023 года. Отметим, что он уже дважды выступал за александрийцев - с 2016 по 2019 годы, а затем в сезоне 2020/21.
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