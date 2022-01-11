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Кравченко: Какое бы не было отношение ультрас, игроки из Динамо отдавались по максимуму

Премьер-лига
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(1 голосов)

Хавбек отметил поведение болельщиков команды

Кравченко: Какое бы не было отношение ультрас, игроки из Динамо отдавались по максимуму

Фото: Footboom / Автор - Денис Руденко

Новина українською

Полузащитник "Черноморца" Сергей Кравченко высказался о влиянии давления со стороны ультрас на результаты команды.

"Я не думаю, что сильно повлияло. Конечно, нам хотелось больше поддержки, но мы – футболисты, наше дело – выходить на поле, выполнять свою работу и радовать болельщиков. Все понимают, почему было давление, но мы также прекрасно понимаем, что ультрас волнуются за команду и переживают результат. Мы стараемся со всей стороны.

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Я могу сказать, так как находился внутри, что ребята из "Динамо" – какое бы не было отношение ультрас – отдавались по максимуму, хотели добывать результаты и приносить пользу "Черноморцу", – сказал Кравченко.

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В статье: Сергей Кравченко Черноморец (Одесса)
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Комментарии (1)
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Ракицкий (Питер)
11.01.2022 в 09:03
Фарм чемпионат.
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