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Кравченко: Какое бы не было отношение ультрас, игроки из Динамо отдавались по максимуму
Хавбек отметил поведение болельщиков команды
Фото: Footboom / Автор - Денис Руденко
Полузащитник "Черноморца" Сергей Кравченко высказался о влиянии давления со стороны ультрас на результаты команды.
"Я не думаю, что сильно повлияло. Конечно, нам хотелось больше поддержки, но мы – футболисты, наше дело – выходить на поле, выполнять свою работу и радовать болельщиков. Все понимают, почему было давление, но мы также прекрасно понимаем, что ультрас волнуются за команду и переживают результат. Мы стараемся со всей стороны.
Я могу сказать, так как находился внутри, что ребята из "Динамо" – какое бы не было отношение ультрас – отдавались по максимуму, хотели добывать результаты и приносить пользу "Черноморцу", – сказал Кравченко.
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