Кравченко: Какое бы не было отношение ультрас, игроки из Динамо отдавались по максимуму

Полузащитник "Черноморца" Сергей Кравченко высказался о влиянии давления со стороны ультрас на результаты команды.

"Я не думаю, что сильно повлияло. Конечно, нам хотелось больше поддержки, но мы – футболисты, наше дело – выходить на поле, выполнять свою работу и радовать болельщиков. Все понимают, почему было давление, но мы также прекрасно понимаем, что ультрас волнуются за команду и переживают результат. Мы стараемся со всей стороны.