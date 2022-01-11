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Львов возобновил подготовку к сезону без легионеров

Премьер-лига
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16 января львовяне отправятся на сбор в Турцию

Львов возобновил подготовку к сезону без легионеров

Фото: ФК Львов /Автор - Roman Porodko

Новина українською

Футболисты ФК "Львов" возобновили тренировочный процесс после отпуска, а 16 января "горожане" улетят на зарубежный сбор – в Турцию.

Как отмечает источник, пока что в тренировочном лагере Олега Дулуба отсутствуют легионеры. Их приезд ожидается завтра. Впрочем, один из них — бразилец Шина на правах годичной аренды будет выступать за "Актобе" из Казахстана.

В расположении "Львова" прибыли два зимних новичка: вратарь Иван Пономаренко из "Буковины" и полузащитник Богдан Mышенко, минувшей осенью защищавший цвета белорусского "Гомеля", есть в его активе и выступления за донецкий "Mеталлург", "Десну" и "Александрию".

С еще несколькими новобранцами львовяне определятся на сборе в Турции, где запланированы восемь контрольных матчей. Пока что незаполненной остается вакансия тренера вратарей.

Напомним, что в 19 туре чемпионата УПЛ "Львов" 26 января сыграет в гостях с "Александрией".

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В статье: ФК Львов
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