Львов возобновил подготовку к сезону без легионеров

Футболисты ФК "Львов" возобновили тренировочный процесс после отпуска, а 16 января "горожане" улетят на зарубежный сбор – в Турцию.

Как отмечает источник, пока что в тренировочном лагере Олега Дулуба отсутствуют легионеры. Их приезд ожидается завтра. Впрочем, один из них — бразилец Шина на правах годичной аренды будет выступать за "Актобе" из Казахстана.

В расположении "Львова" прибыли два зимних новичка: вратарь Иван Пономаренко из "Буковины" и полузащитник Богдан Mышенко, минувшей осенью защищавший цвета белорусского "Гомеля", есть в его активе и выступления за донецкий "Mеталлург", "Десну" и "Александрию".

С еще несколькими новобранцами львовяне определятся на сборе в Турции, где запланированы восемь контрольных матчей. Пока что незаполненной остается вакансия тренера вратарей.

Напомним, что в 19 туре чемпионата УПЛ "Львов" 26 января сыграет в гостях с "Александрией".