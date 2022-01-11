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Transfermarkt указал суммы, которые Александрия заплатила за Калитвинцева и Авагимяна
"Горожане" начали мощную трансферную кампанию
fco.com.ua
Накануне "Александрия" объявила о подписании контракта с вингером Артуром Авагимяном и хавбеком Владиславом Калитвинцевым.
Последним клубом 24-летнего Авагимяна был "Черноморец", за который он выступал с января 2020 года. 29-летний Калитвинцев защищал цвета черниговской "Десны" с 2019 года.
Сумма трансфера не называются, однако портал Transfermarkt указал, что александрийцы заплатили за Авагимяна 150 тысяч евро. Калитвинцев обошелся "Александрии" в 500 тысяч евро.
Отметим, что контракт Авагимяна рассчитан до лета 2025 года. Что касается Владислава Калитвинцева, то условия соглашения не сообщаются. Однако по данным того же немецкого портала Transfermarkt, "горожане" подписали соглашение с хавбеком до лета 2024 года.
Напомним, что "Александрия" подписала Дениса Костышина, а также арендовала Богдана Билошевского и Валерия Бондаренко
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