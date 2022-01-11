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Transfermarkt указал суммы, которые Александрия заплатила за Калитвинцева и Авагимяна

Премьер-лига
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(2 голосов)

"Горожане" начали мощную трансферную кампанию

Transfermarkt указал суммы, которые Александрия заплатила за Калитвинцева и Авагимяна

fco.com.ua

Новина українською

Накануне "Александрия" объявила о подписании контракта с вингером Артуром Авагимяном и хавбеком Владиславом Калитвинцевым.

Последним клубом 24-летнего Авагимяна был "Черноморец", за который он выступал с января 2020 года. 29-летний Калитвинцев защищал цвета черниговской "Десны" с 2019 года.

Сумма трансфера не называются, однако портал Transfermarkt указал, что александрийцы заплатили за Авагимяна 150 тысяч евро. Калитвинцев обошелся "Александрии" в 500 тысяч евро.

Отметим, что контракт Авагимяна рассчитан до лета 2025 года. Что касается Владислава Калитвинцева, то условия соглашения не сообщаются. Однако по данным того же немецкого портала Transfermarkt, "горожане" подписали соглашение с хавбеком до лета 2024 года.

Напомним, что "Александрия" подписала Дениса Костышина, а также арендовала Богдана Билошевского и Валерия БондаренкоTransfermarkt указал суммы, которые Александрия заплатила за Калитвинцева и Авагимяна - изображение 1

Скриншот: transfermarkt.ru/fk-oleksandriya

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В статье: Владислав Калитвинцев ФК Александрия Артур Авагимян
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Источник:
Transfermarkt

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Комментарии (18)
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vs-vorota (Alexandriya)
11.01.2022 в 11:09
Ніхто не платив за Авагімяна, він прийшов вільним, не зміг ЧО домовитись з гравцем - ну так їхня біда значить. Калітвінцев і 500 000, не вірте брехня.
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0
0
Onside (Чернігів)
11.01.2022 в 10:42
Ну враховуючи заяви пресслужби Десни, по Калітвінцеву дані там явно ліві. Олександрія підписала контракт з гравцем без дозволу Десни, попри те що по базі УАФ у нього все ще є діючий контракт на 1,5 року. Десна компенсації не отримала і буде подавати до суду, оскільки Олександрія не мала права підписувати його таким чином.
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0
-2
Джан Мурадов (Придеснянськ)
11.01.2022 в 10:47
Якщо заборгованість по зарплатні більше 3 місяців, то Калітвінцев вільна пташка...
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+1
0
avatar
vs-vorota (Alexandriya)
11.01.2022 в 10:58
Подавайте хоч в Лозану. Не платили гроші, ваші проблеми. Це що, останній подих команди? Чого скиглиш?
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+2
0
Trztrqtr (Украина)
11.01.2022 в 11:20
Про румына-это если Десна захочет еще и с ним судиться лично, помимо Алеесандрии и Калитвенцева.
+1
0
Trztrqtr (Украина)
11.01.2022 в 11:18
Дозвол Десны не нужен если есть задооденность в несколько месяцев, Калитвинцев разрывает контракт и уходит как свободный агент. Десна может подать в суд, заплатить еще и юристам, но если есть долг, то решение примут в пользу Влада. В УЕФА не проканают сказки про серенького бычка о том как мало сыграл румын.
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+1
0
avatar
Kolibri (Киев. Новая Англия.)
11.01.2022 в 10:33
Лосось
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0
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
11.01.2022 в 10:45
Карась...
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0
0
avatar
alex.belogubko (одесса)
11.01.2022 в 10:27
продешивили с Авагимяном -поспешили
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0
-3
Джан Мурадов (Придеснянськ)
11.01.2022 в 10:45
Можна було б за рік продати млн. за 45 євро, як кроти Матвієнка...
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0
0
Panya Igor (Александрия)
11.01.2022 в 10:09
Ето их цена на трансфермаркете,за них не платили
Ответить
+1
0
Рыжий из бункера (Сараево)
11.01.2022 в 10:05
Редакторы все еще отходят от праздников)
Ответить
+1
0
royalstas (Вінниця)
11.01.2022 в 10:03
Проснись автор! Це їх ціна на трансфермаркеті а купили їх за інші гроші. Калітвінцев обійшовся в 500 тисяч а Авагімян в 150.
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+1
0
Dr. House (Поділля)
11.01.2022 в 10:08
Якщо навіть Калітвінцев в 500 штук зелених, то Десні вистачить розрахуватися із цим румуном і позбутися трансферного бану
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+1
-1
Джан Мурадов (Придеснянськ)
11.01.2022 в 10:46
Тільки нюанс: Десна не хоче розраховуватися.
0
0
avatar
Ракицкий (Питер)
11.01.2022 в 09:56
Деньги есть в нашем футболе.
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0
-8
Dr. House (Поділля)
11.01.2022 в 10:07
Козломордый, в вашем футболе не деньги , а кровавые пуйло-газмясовские рублики
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+7
0
Volder (Ков)
11.01.2022 в 11:50
Точнее пед-орублики
0
0


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